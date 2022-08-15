日本第2季GDP年增2.2% 優於疫情前

日本第 2 季的實質 GDP 年增率報 2.2%，優於疫情前，也連續 3 個季度出現正成長，但是遜於市場預測中數的年增 2.5%。日本政府在第 1 季放寬新冠肺炎的防疫措施，使得外食及住宿等服務業需求在第 2 季時出現回溫，進而帶動日本 GDP 成長。

日本內閣府周一 (15 日) 公布 2022 年第 2 季 GDP(國內生產毛額)，去除物價變動影響之後的實質 GDP 成長率報月增 0.5%，年增率為 2.2%，連續 3 個季度正成長，也優於疫情爆發前 2019 年第 4 季表現。

《路透》整理的 17 家民間調查公司預測中數為月增 0.6%，年增率 2.5%，實際表現較差。

在主要查價項目當中，占日本 GDP 一半以上的「個人消費」，由於日本政府在 2022 年第 1 季解除新冠肺炎 (COVID-19) 防疫措施相關的「防止蔓延等重點措施」，使得外出消費的人數大增，以外食和住宿為主的消費需求出現明顯回溫，結果也讓第 2 季的「服務消費」項目出現季增 1.1% 的成長率，連續 3 個季度出現正成長。

此外，由於日本企業推動數位化，促使相關投資需求熱絡，結果也使得日本今年第 2 季的「設備投資」項目出現季增 1.4% 的成長率，相隔兩季之後出現正成長。日本內閣府表示，企業的軟體投資增加。

大和證券資深經濟學家末廣徹表示「疫情如果降溫，個人消費力道就增強」，能夠得知這點就是正向消息。不過，由於當前的疫情升溫，再加上出口方面和第 2 季相比出現較強的不確定性，預估第 3 季的 GDP 成長很有可能放緩。