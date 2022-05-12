〈美股盤後〉通膨熾熱科技股下殺 道瓊跌至2022年新低

美國週三 (11 日) 公布的 4 月消費者物價指數 (CPI) 年增 8.3%，續寫近 40 年來新高，聯準會 (Fed) 官員「放鷹」，美國殖利率曲線趨平，科技股殺聲隆隆，蘋果重挫逾 5%，全球市值第一公司頭銜易主，Coinbase 暴跌超過 26%，特斯拉跌超 8%，四大指數全數下滑。

那指與費半大跌逾 3%，那指創 2020 年 11 月 3 日以來收盤新低，道瓊收黑 326.63 點至 31,834.11 點，創 2022 年收盤新低，連續第五個交易日走跌。標普指數下跌超過 1.5%，創 14 個月以來新低。

美國勞工部週三公布 4 月份 CPI 較去年同期上升 8.3%，高於市場預期的 8.1%，但低於前值 8.5%，持續熾熱的通膨正帶給美國家庭帶來壓力，顯示聯準會實現 2% 通膨目標的道路將艱難緩慢，可能會說服聯準會更趨鷹派。

亞太蘭大聯邦準備銀行總裁波斯提克 (Raphael Bostic) 週三指出，如果通膨持續處於過高的水平，他將支持聯準會採取更多行動。

新冠肺炎 (COVID-19) 全球疫情持續蔓延，截稿前，美國約翰霍普金斯大學 (Johns Hopkins University) 數據指出，全球確診數已飆破 5.19 億例，死亡數突破 625 萬例。全球 184 個國家 / 地區接種超過 117 億劑疫苗。

週三 (11 日) 美股四大指數表現：

標普 11 大板塊有 3 大板塊收紅，包括能源、公用事業和材料板塊。非必需消費品、資訊科技和通訊服務領跌 (圖片：finviz)

焦點個股

科技五大天王全數殞落。蘋果 (AAPL-US) 大跌 5.18%；Meta (原臉書) (FB-US) 下跌 4.51%；Alphabet (GOOGL-US) 跌 0.69%；亞馬遜 (AMZN-US) 下跌 3.20%；微軟 (MSFT-US) 下跌 3.32%。

道瓊成分股逾半收黑。Salesforce (CRM-US) 下跌 3.52%；家得寶 (HD-US) 下跌 2.82%；波音 (BA-US) 下跌 2.68%；Visa (V-US) 上漲 1.62%；Merck (MRK-US) 上漲 1.57%。

費半成分股幾乎全數盡墨。Wolfspeed (WOLF-US) 大跌 7.52%； AMD (AMD-US) 跌 0.91%；NVIDIA (NVDA-US) 大跌 5.48%；高通 (QCOM-US) 下跌 3.30%；英特爾 (INTC-US) 下跌 2.68%；應用材料 (AMAT-US) 下跌 3.04%；美光 (MU-US) 下跌 2.83%；德儀 (TXN-US) 下跌 2.11%。

台股 ADR 全趴。台積電 ADR (TSM-US) 下跌 1.11%；日月光 ADR (ASX-US) 下跌 2.47%；聯電 ADR (UMC-US) 下跌 2.83%；中華電信 ADR (CHT-US) 跌 0.47%。

企業新聞

受用戶大幅流失與加密資產波動性價格下降影響，加密貨幣交易平台 Coinbase (COIN-US) 第一季由盈轉虧，營收年減近 3 成，拖累其股價週三崩跌 26.40% 至每股 53.72 美元。

特斯拉 (TSLA-US) 暴跌 8.25% 至每股 734.00 美元。天風國際證券分析師郭明錤推文指出，儘管特斯拉上海廠目前停產原因是暫時性，但零件未能順利供應，這種物流問題預計到 6 月前都難以改善。

蘋果 (AAPL-US) 大跌 5.18% 至每股 146.50 美元，市值回落到 2.37 兆美元，將全球市值王的寶座拱手讓給沙烏地阿美石油公司 (Saudi Aramco)。

福特汽車披露拋售價值 2.14 億美元的 800 萬股電動車新創公司 Rivian (RIVN-US) 股票，Rivian 週三挫低 9.61% 至每股 20.60 美元。

經濟數據

美國 4 月 CPI 未季調年增率報 8.3%，預期 8.1%，前值 8.5%

美國 4 月 CPI 季調月增率報 0.3%，預期 0.2%，前值 1.2%

美國 4 月核心 CPI 未季調年增率報 6.2%，預期 6.0%，前值 6.5%

美國 4 月核心 CPI 季調月增率報 0.6%，預期 0.4%，前值 0.3%

華爾街分析

Comerica Bank 經濟學家 Bill Adams 認為：「CPI 放緩在很大程度上是由於 3 月份飆升的汽油價格在 4 月下降。 二手車價格也下跌，但 4 月份服務價格僵固持續快速上漲，表明通膨勢頭依然強勁。」

Cornerstone Wealth 投資長 Cliff Hodge 表示：「通膨數據支持我們的觀點，即 3 月已見頂，但這一數據不會改變聯準會的政策路線，延長了未來出現更多市場波動的可能，因為通膨形勢仍未明朗。」

BMO Capital Markets 資深分析師 Sal Gautieri 表示，聯準會別無選擇，只能盡快將利率調高至至少中性水平。

摩根士丹利策略師表示，股市暴跌還沒有結束，在增長放緩的擔憂日益加劇的情況下，股市還有進一步下行的空間。

數字皆為截稿前更新，請依照實際報價為主