〈財報〉格芯Q1獲利營收創紀錄 看好晶片需求前景 盤後漲4%

晶圓代工大廠格芯 (GlobalFoudries，格羅方德) 周二 (10 日) 盤後公布財報，2022 會計年度第 1 季獲利、營收均創新高且優於市場預期，並預告本季 (第 2 季) 營收將繼續成長，持續從晶片短缺中受益，盤後股價上漲 4%。

格芯第 1 季 (3 月 31 日止) 淨利 1.78 億美元，經調整後每股盈餘 42 美分，扭轉去年同期的每股虧損 25 美分，且優於 FactSet 分析師所估的每股盈餘 24 美分。營收躍增 37% 至 19.4 億美元，創公司新高紀錄，也高於 FactSet 分析師所估的 19 億美元。

展望本季，格芯的財測優於市場預期，營收預估介於 19.55 億至 19.85 億美元，不計部分項目的每股盈餘介於 43 至 48 美分。分析師的預期分別為 19.3 億美元、每股盈餘 26 美分。

格芯 Q2 財測，取自公司財報

拜財報利多之賜，格芯 (GFS-US) 盤後股價上漲 4.04%，稍早收盤報 52.73 美元，漲幅 0.86%。

半導體股今年來股價低迷，格芯也不例外，年初至周二收盤共跌 19%。但與去年 10 月每股 47 美元的發行價相比，格芯股價仍上漲 12.2%。

自疫情爆發以來，由於晶片短缺，像格芯這種替其他無晶圓廠代工生產的業者接到大量訂單，眾多客戶排隊等候。

格芯執行長 Tom Caulfield 和部分同業曾表示，半導體的新用途代表需求可望持續成長。這家美國業者正利用客戶的預付款，積極擴大生產版圖。

Caulfield 透過財報聲明說：「我們第 1 季營收年增 37%，交出破紀錄的獲利能力，並在長期財務模型取得顯著的進展。儘管全球供應鏈挑戰不減，格芯的團隊將持續執行計畫，並朝交出全年強勁的成長和獲利前進。」

財報顯示，智慧行動裝置部門仍是主力，第 1 季營收 9.77 億美元，年增 28%、季增 10%。通訊基礎建設和資料中心、家用和工業物聯網等部門的營收，年比和季比也都增加。各項業務中，僅個人運算 (PC) 部門營收的年比和季比都衰減，分別大降 58% 和 64%。車用業務營收則是營收年比仍增，但季比下滑。