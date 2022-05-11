分析師曝光蘋果iPhone 14 Pro系列精確尺寸 略大於前一代

蘋果即將在今年秋天推出最新 iPhone 14 旗艦機系列，市場研究機構 DSCC 創辦人暨執行長 Ross Young 週二 (10 日) 爆料 iPhone 14 Pro 及 iPhone 14 Pro Max 皆略大於前一代的機型。

市場研究機構 DSCC 創辦人暨執行長 Ross Young 週二 (10 日) 推文分享蘋果新機螢幕的精確尺寸。

分析師曝光蘋果 iPhone 14 Pro 系列精確尺寸 (圖片：Ross Young 推特)

他推文透露，iPhone 14 Pro 以及 iPhone 14 Pro Max 螢幕尺寸分別為 6.12 吋和 6.69 吋，皆略大於 iPhone 13 Pro 和 iPhone 13 Pro Max 的 6.06 吋 和 6.68 吋。

據悉蘋果會將 iPhone 14 Pro 系列尺寸些微放大的主因是，螢幕周圍邊框更窄，以及剪掉瀏海改用驚嘆號的「藥丸 + 打孔」螢幕設計，略微增加可用的整體顯示區域。不過僅些微放大螢幕，預計果迷使用起來不會感受到與前代太大的差異。

iPhone 14 旗艦機系列間諜照曝光 (圖片：翻攝 APPLEINSIDER)

外傳藥丸式孔洞直徑為 7.15 mm，打孔洞約 5.59 mm，藥丸式孔洞將容納臉部辨識感應器，打孔洞則用於前置鏡頭。

綜合蘋果 (AAPL-US) 近期多項爆料，iPhone 14 系列取消原本 5.4 吋的 mini 機型，入門機型改為 6.1 吋的 iPhone 14，鏡頭畫素也將從 1200 萬畫素全面升級至 4800 萬畫素。

iPhone 14 Pro 系列將搭載由台積電 (TSM-US) 代工的 4 奈米製程 A16 晶片，而且為 N4P 增強版製程，iPhone 14 一般版則沿用 iPhone 13 系列的 A15 仿生晶片。

外傳 iPhone 14 系列將有新配色 (圖片：翻攝 smartprix)

顏色方面將有新的紫色加入，iPhone 14 一般版有午夜色、星光色、PRODUCT RED 紅色、藍色與紫色等，iPhone 14 Pro 系列則有石墨色、金色、銀色與紫色，新配色料為果迷帶來驚喜，更凸顯整體質感。