分析師曝光蘋果iPhone 14 Pro系列精確尺寸 略大於前一代

蘋果即將在今年秋天推出最新 iPhone 14 旗艦機系列，市場研究機構 DSCC 創辦人暨執行長 Ross Young 週二 (10 日) 爆料 iPhone 14 Pro 及 iPhone 14 Pro Max 皆略大於前一代的機型。
市場研究機構 DSCC 創辦人暨執行長 Ross Young 週二 (10 日) 推文分享蘋果新機螢幕的精確尺寸。
他推文透露，iPhone 14 Pro 以及 iPhone 14 Pro Max 螢幕尺寸分別為 6.12 吋和 6.69 吋，皆略大於 iPhone 13 Pro 和 iPhone 13 Pro Max 的 6.06 吋 和 6.68 吋。
據悉蘋果會將 iPhone 14 Pro 系列尺寸些微放大的主因是，螢幕周圍邊框更窄，以及剪掉瀏海改用驚嘆號的「藥丸 + 打孔」螢幕設計，略微增加可用的整體顯示區域。不過僅些微放大螢幕，預計果迷使用起來不會感受到與前代太大的差異。
外傳藥丸式孔洞直徑為 7.15 mm，打孔洞約 5.59 mm，藥丸式孔洞將容納臉部辨識感應器，打孔洞則用於前置鏡頭。
綜合蘋果 (AAPL-US) 近期多項爆料，iPhone 14 系列取消原本 5.4 吋的 mini 機型，入門機型改為 6.1 吋的 iPhone 14，鏡頭畫素也將從 1200 萬畫素全面升級至 4800 萬畫素。
iPhone 14 Pro 系列將搭載由台積電 (TSM-US) 代工的 4 奈米製程 A16 晶片，而且為 N4P 增強版製程，iPhone 14 一般版則沿用 iPhone 13 系列的 A15 仿生晶片。
顏色方面將有新的紫色加入，iPhone 14 一般版有午夜色、星光色、PRODUCT RED 紅色、藍色與紫色等，iPhone 14 Pro 系列則有石墨色、金色、銀色與紫色，新配色料為果迷帶來驚喜，更凸顯整體質感。