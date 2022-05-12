〈美股熱門股〉Affirm未來恐面臨競爭壓力 小摩給出中性評等

廣受年輕人歡迎的線上分期貸款平台 Affirm 受惠消費者需求增加，以及與 Shopify、亞馬遜兩大公司合作下，市場看好該公司將繼續成長，然而摩根大通分析師卻不看好，稱 Affirm 將面臨競爭對手增加的壓力給予該股評「中性」（Neutral）評等，此舉影響 Affirm 股價跌近 16%。

截稿前，Affirm(AFRM-US) 股價下跌 15.94%，每股暫報 15.29 美元，市值為 43.49 億美元

摩根大通分析師在研究報告中稱，Affirm 是一家顛覆產業公司，透過其應用程式與創新產品，推動零售、科技與電子商務三方結合，其中 Affirm 推出的先買後付（BNPL）服務在通膨高漲時期越來越受到消費者歡迎，然而 Affirm 並非是唯一推出這項服務的公司。

分析師說，Affirm 是一個較晚進入分期貸款領域的公司，目前在活躍用戶、交易量與品牌知名度方面落後於該行業領導者 Klarna、Afterpay 和 PayPal(PYPL

-US)，並且與其成長速度最快與最活躍的用戶族群 Shop Pay 分期付款用戶缺乏直接關聯，這可能有礙 Affirm 交叉銷售其他貸款方案與產品的能力。

由於消費者信心減弱，以及投資人對高成長企業避而遠之，Affirm 市值今年已累積損失逾 20 億美元。分析師說，雖然 Affirm 擁有強大的技術，也與 Shopify(SHOP-US)、亞馬遜 (AMZN-US) 建立合作關係，但仍擔心 Affirm 與其他規模較小的 BNPL 公司的發展趨勢正在減弱。今年已經有幾家 BNPL 公司已被收購，如 Afterpay 被 Block(SQ-US) 收購、Sezzle 被 Zip(ZIP-US)收購，隨著競爭加劇，這一趨勢將持續下去。

摩根大通周三開始追蹤 Affirm 股票並給予中性評等，到今年 12 月的目標價訂為每股 30 美元。

Affirm 將在周四（12 日）美股收盤後公布 2022 會計年度第三季財報，FactSet 調查分析師預估 Affirm 第三季營收為 3.43 億美元、每股虧損 0.46 美元。