應對通膨衝擊 拜登可能降低或取消中國關稅

華爾街靜待週三 (11 日) 即將出爐的最新通膨數據，美國總統拜登週二 (10 日) 暗示，白宮正考慮降低或是取消中國關稅，以應對 40 多年最高通膨。

美國 3 月份消費者物價指數 (CPI) 持續飆升，年增率高達 8.5%，創 40 多年新高，華爾街準備迎接又一份可能超過 8% 的 4 月份 CPI 數據。一些專家和企業團體呼籲拜登取消對中國的關稅，以抑制居高不下通膨。

拜登週二發表談話指出，高通膨正傷害美國家庭，對抗通膨是他任內的首要任務。他認為引發高通膨的罪魁禍首有兩個，一是新冠疫情導致的全球供應鏈和需求完全失控，二是俄國總統普丁對烏克蘭發動的戰爭，這導致油價急劇上漲。

當被媒體問到是否會降低或取消中國關稅以降低美國高通膨？拜登回應：「美國政府正審查川普時期對中國進口商品課徵的關稅，我們正在討論它，正在研究如何產生最正面的影響，目前我們還沒有做出任何決定。」

美國白宮發言人莎琪 (Jen Psaki) 隨後指出，拜登政府今年 3 月已恢復對中國的 352 項商品關稅豁免，這是一個持續的關稅審查，希望未來還會做得更多。

拜登政府官員近期傳出就放寬中國關稅的看法產生分歧，川普時期對中國每年約 3,600 億美元中國輸美商品課徵的關稅將於 7 月初到期，美國財政部長葉倫 (Janet Yellen) 和商務部長雷蒙多 (Gina Raimondo) 贊成放寬對中國的關稅。不過，美國貿易代表戴琪 (Katherine Tai) 不願意放棄對中國關稅的籌碼，以致力於重塑中國經濟行為。