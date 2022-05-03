〈美股盤後〉10年期美債殖利率觸3% 美股驚現V型反彈

聯準會 (Fed) 即將召開 5 月利率會議，隨著大幅升息迫在眉睫，10 年期美債殖利率週一 (2 日) 走升，創 2018 年以來首次觸及 3%，美股開高後震盪走低，道瓊盤中一度跌逾 500 點，科技股尾盤急拉，美股驚現 V 型反彈，道瓊和標普小漲作收，那指大漲 1.63%，費半勁揚 3.51%。

政經方面，聯準會將於 5 月 3 日至 4 日舉行聯邦公開市場委員會 (FOMC) 會議，主席鮑爾即將舉行疫情爆發以來的首場面對面現場記者會，這次利率會議實際上是一場破釜沉舟的會議，聯準會正處於追逐通膨的嚴峻現實。

根據 CME 的 FedWatch 工具顯示，聯邦基金期貨投資人預測聯準會 6 月會議上將升息 3 碼，7 月再升 2 碼，從現在到 12 月的 FOMC 會議之間可能會發生很多事情，但目前市場共識是，聯邦基金利率的目標範圍應該在年底之前在 3.00% 附近。

本週財報季持續開跑，仍有 100 多家公司將公布業績與財測，包括輝瑞、莫德納、星巴克、Airbnb、TripAdvisor，以及 Expedia 等，FactSet 數據顯示，截至目前，標普成分股企業中已有 280 多家公布財報。

烏俄消息方面，聯合國上週日表示正執行「安全通行行動」行動，將上千名烏克蘭平民撤出烏國馬力波的亞速鋼鐵廠 (Azovstal)，俄羅斯軍隊週一重新恢復砲擊，但依舊有數百人受困該區。

俄羅斯上週切斷對波蘭、保加利亞天然氣供應，歐盟能源部長週一舉行緊急會議，會商俄羅斯危機因應對策，德國態度重大轉變，德國財長表示準備支持歐盟立即對俄羅斯石油實施禁運。

新冠肺炎 (COVID-19) 全球疫情持續蔓延，截稿前，美國約翰霍普金斯大學 (Johns Hopkins University) 數據指出，全球確診數已飆破 5.14 億例，死亡數突破 623 萬例。全球 184 個國家 / 地區接種超過 115 億劑疫苗。

週一 (2 日) 美股四大指數表現：

標普 11 大板塊漲跌不一，通訊服務、資訊科技和能源表現最佳，房地產跌幅最大、必需消費品和公用事業等板塊差強人意。(圖片：finviz)

焦點個股

科技五大天王集體走升。蘋果 (AAPL-US) 漲 0.20%；Meta (原臉書) (FB-US) 大漲 5.32%；Alphabet (GOOGL-US) 上漲 2.17%；亞馬遜 (AMZN-US) 漲 0.18%；微軟 (MSFT-US) 上漲 2.50%。

道瓊成分股逾半收紅。家得寶 (HD-US) 上漲 2.19%；雪佛龍 (CVX-US) 上漲 1.97%；思科 (CSCO-US) 上漲 1.8%；可口可樂 (KO-US) 下跌 1.81%；美國運通 (AXP-US) 下跌 1.77%。

費半成分股氣勢如虹。AMD (AMD-US) 大漲 5.05%；NVIDIA (NVDA-US) 大漲 5.32%；高通 (QCOM-US) 上漲 3.99%；英特爾 (INTC-US) 上漲 3.14%；應用材料 (AMAT-US) 上漲 2.37%；美光 (MU-US) 上漲 3.53%；德儀 (TXN-US) 上漲 2.20%。

台股 ADR 僅中華電信收黑。台積電 ADR (TSM-US) 上漲 0.89%；日月光 ADR (ASX-US) 上漲 1.55%；聯電 ADR (UMC-US) 上漲 2.26%；中華電信 ADR (CHT-US) 下跌 0.11%。

企業新聞

隨著科技股逢低買盤進駐，蘋果 (AAPL-US) 尾盤逆轉收紅 0.20% 至每股 157.96 美元。

Wedbush 分析師 Dan Ives 指出，蘋果第二季業績令人印象深刻，儘管第三季可能將受到約 40 億至 80 億美元幅度的負面影響，但其産品需求仍然旺盛。此外，歐盟反壟斷機構週一對蘋果提出新的反壟斷訴訟，指控蘋果限制競爭對手使用其 NFC 晶片技術，濫用在行動支付市場的主導地位，開闢蘋果和歐盟之間的新戰線。

股神巴菲特 (Warren Buffett) 掌管的波克夏海瑟威 (Berkshire Hathaway) (BRK.A-US) 週一下跌 1.54% 至每股 478,150.00 美元。波克夏第一季淨利 54.6 億美元，年減 53%，每股 A 類普通股純益達 3702 美元，B 類普通股每股純益 2.47 美元。

美國著名遊戲開發商動視暴雪 (ATVI-US) 上漲 3.25% 至每股 78.06 美元。巴菲特上週六表示，波克夏一直在增持動視暴雪，波克夏對動視暴雪持股比例從去年年底的近 2% 已大幅提高至 9.5%。

美國著名的三大信貸評級機構之一穆迪 (MCO-US) 下跌 4.85% 至每股 301.13 美元。因市場波動將持續的擔憂，穆迪下調了全年財測。

經濟數據

美國 4 月 Markit 製造業 PMI 終值報 59.2，預期 59.7，前值 59.7

美國 4 月 ISM 製造業指數報 55.4，預期 57.6，前值 57.1

美國 3 月營建支出月增率報 0.1%，預期 0.8%，前值 0.5%

華爾街分析

自 3 月 FOMC 會議以來，烏俄戰情惡化，中國新冠疫情惡化，通膨惡化，股債雙殺。Miller Tabak+Co 市場策略師 Matt Maley 提到，10 年期美債殖利率觸及 3% 這事當然很重要。這是一道心理障礙，人們擔心聯準會將採取什麼行動。

富國銀行高級宏觀策略師 Zachary Griffiths 表示，在通膨擔憂緩解之前，投資人不太可能太舒心，因為亞洲疫情正在給全球供應鏈帶來壓力，烏克蘭戰爭正在推高大宗商品價格，這是一個不確定因素。儘管聯準會已經暗示將大幅緊縮貨幣政策，但似乎還沒有真正降低通膨預期。

雖然美股週一逆轉收高，美股主指盤中創新低是股市仍將進一步下跌的跡象，Truist Advisory Services 投資長 Keith Lerner 認為，市場情緒消極，但週一仍未大暴跌，研判至少需要突破這些低點，市場才會觸發更多止損點。

摩根大通策略師 Marko Kolanovic 說，美股負面情緒已變得如此強烈，反彈可能不會太遙遠。Matrix Asset Advisors 投資長 David Katz 表示，市場過度擔心經濟放緩，投資人應該進場買入下跌的股票，以極具吸引力的價格購買許多偉大的企業。從歷史上看，這是進場的好時機。

數字皆為截稿前更新，請依照實際報價為主