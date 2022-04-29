〈財報〉雖提列34億美元俄羅斯費用 埃克森美孚第1季獲利上揚

埃克森美孚 (XOM-US) 股價周五 (29 ) 下跌，因該公司就其在俄羅斯的 Sakhalin-1 項目提列了 34 億美元的稅後費用。

埃克森美孚股價在盤前交易中下跌 2%。

埃克森美孚第 1 季獲利 55 億美元，高於 2021 年同期的 27 億美元。但是，低於 2021 年第 4 季的 88.7 億美元。

當季營收為 905 億美元。Refinitiv 調查的分析師預計營收為 927.3 億美元。2021 年同季，埃克森美孚的營收為 591 億美元。

CEO 伍茲 (Darren Woods) 在財報聲明中表示，「由於強勁的獲利率改善和潛在成長被天氣和時間影響所抵消，獲利溫和成長。」「因為 3 月不再有這些臨時影響，第 2 季將呈現強勁、積極的動力。」

埃克森美孚的業績受惠石油和天然氣價格飆升。在俄羅斯入侵烏克蘭後，原油價格躍升至 2008 年來最高水準，這引發了供應擔憂。美國石油交易價格高達每桶 130.50 美元。近日油價雖已回落，但仍高於每桶 100 美元，從而提振了能源公司的業績。

在此期間，埃克森美孚第 1 季的資本和探勘費用總計 49 億美元，石油當量產量環比下降 4% 至每天 370 萬桶。

該公司在財報聲明中表示，「與 2021 年第 4 季相比，第 1 季現金增加了 43 億美元，因為強勁的營運現金流超過本季的資本投資、額外的債務減免和股東分配。本季自由現金流約為 110 億美元。」

埃克森美孚在第 1 季回購了價值 21 億美元的股票，並表示將增加其股票回購計畫。這家石油巨頭現在預計到 2023 年將回購 300 億美元。