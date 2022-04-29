供應鏈關稅問題夾擊！預估今年美太陽能安裝量將大幅放緩

美國太陽能行業週四 (28 日) 發布警告，受到供應鏈中斷和關稅不確定性雙重打擊，2022 年美國太陽能安裝量將大幅放緩，恐影響拜登政府的氣候目標。

美國南方電力公司 (SO-US) 週四發布最新警告指出，供應鏈關稅不確定影響之下，公司原本計劃的近 10 億瓦太陽能專案將被推遲一年。此前該行業已就此發出一連串的警告。

美國太陽能行業協會 (SEIA) 表示，由於關稅不確定性的威脅，它將今年和明年的太陽能安裝預測下調 46%。數據顯示，總共 318 個項目被取消或推遲。

根據一份監管文件顯示，美國南方電力旗下的喬治亞電力公司 (Georgia Power) 有 5 個計畫中的太陽能設施被推遲到 2024 年 11 月，該計畫足夠為 18.4 萬戶家庭供電。

這些太陽能項目由美國 Nextera Energy 公司、EDF Renewables 公司和聯合愛迪生開發。喬治亞電力公司簽訂 30 年合約，從這些太陽能設備購買電力，承諾到 2050 年將實現淨零碳排。

預估今年美太陽能安裝量將大幅放緩 (圖片：AFP)

然而，今年太陽能安裝量大幅放緩可能對拜登 2035 年實現發電淨零碳排以及於 2050 年實現淨零排放目標不利。

美國能源部長葛蘭何 (Jennifer Granholm) 表示，她對太陽能電池板徵收新關稅的威脅同樣深感擔憂。

美國商務部 3 月 28 日宣布調查中國太陽能電池板製造商是否存在逃避關稅行為，主因是總部位於加州聖何西的太陽能電池板製造商 Auxin Solar 指控中國太陽能廠利用東南亞「洗產地」規避關稅。

這可能最終對進口美國的太陽能面板組件徵收高達 250% 的關稅。SEIA 主席 Abigail Ross Hopper 表示，商務部錯誤的決定將對美國太陽能市場產生毀滅性影響，將對太陽能產業產生寒蟬效應。

不過，投資人仍在引頸等待「重建美好未來」 (Build Back Better) 法案能順利過關的話，那可望為太陽能產業帶來新的成長動能。

受財報利多加持，美股週三主指走揚，太陽能類股近乎全紅。美國大型太陽能電池板製造商 First Solar (FSLR-US) 漲 0.17%、美國家庭能源系統公司 Enphase Energy (ENPH-US) 跌 0.75%、美國 SunPower (SPWR-US) 漲 0.17%、Nextera Energy (NEE-US) 漲 0.34%、聯合愛迪生 (ED-US) 漲 0.75%。