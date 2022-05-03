〈美股熱門股〉Stellantis將投資28億美元翻修加拿大兩車廠 專注生產電動車

全球車廠四哥 Stellantis 周一（2 日）表示將在加拿大政府的投資下，斥資 36 億加幣（約 28 億美元）對其位於在安大略省的兩家工廠進行全面翻修，以生產電動車與油電混合車。這是該公司在全球範圍內投資 350 億美元轉型電動車計畫的一部份。

政府官員稱，加拿大政府與安大略政府將分別投入最多 5.29 億加幣與 5.13 億加幣支持 Stellantis 的兩家工廠翻修計畫。

這兩家車廠翻修將使 Stellantis 能夠使用新的「多能源」架構，為即將推出的幾款車型製造純電車與油電混合車。此外，該公司還將在加拿大現有的研發設施擴建一間電池實驗室，預料將創造 650 個新工作職缺。

Stellantis 表示，第一間位於溫莎市的裝配廠翻修計畫將於 2023 年開始，隨後在 2024 年再對位於布蘭普頓市的第二間車廠進行改造與現代化，到 2025 年這兩家車廠將重新投入生產。

Stellantis 的目標是到 2030 年，每年銷售 500 萬輛電動車，包括該公司在歐洲銷售的所有汽車以及其在北美銷售一半的小客車與輕型卡車。

不過 Stellantis 並未透露翻修後的工廠將生產何種型號汽車，但預計兩家工廠在大翻修後會增加第三個工作班次，意味著工廠將 24 小時運作。

目前溫莎市的裝配廠生產克萊斯勒 Pacifica、Pacifica 油電混合車與 Voyager 小型麵包車；布蘭普頓市的車廠則生產克萊斯勒 300、Dodge Charger 轎車、 Dodge Challenger 跑車。

今年 3 月 Stellantis 和 LG Energy Solution 宣布將共同投資 41 億美元，在溫莎市興建大型車用電池工廠，當時兩家公司表示，這筆投資預期將創造 2,500 個就業職缺。

截稿前，Stellantis(STLA-US) 盤中下跌 1.76%，每股暫報 13.13 美元。