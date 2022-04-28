「投資界春晚」周末登場 巴菲特股東會將討論哪些熱門話題？

波克夏 (BRK.B-US) 股東大會 4 月 30 日將在全球投資人「聖地」奧瑪哈登場，「股神」巴菲特將親自回答股東提問。

這場「投資界春晚」睽違兩年重回線下，備受投資人關注。和過去兩年線上股東會相比，今年股東會的投資人問答時間拉長，這意味今年股東會可能會更精采。

半個月前，巴菲特曾特別提到，將在今年波克夏年度股東大會上談到許多話題，體現「股神」本人也對本次大會充滿期待。以下是財聯社列出的最值得投資人關註的話題。

波克夏是否準備繼續在股市大顯身手？

「別人貪婪我恐懼 ，別人恐懼我貪婪。」這句幾乎被所有巴菲特信徒嚼爛的名言，在今天依舊是巴菲特本人的投資準則。

今年來，在美股持續走低之際，巴菲特卻接連大手筆投資：先是投入約 70 億美元，買進西方石油公司 (OXY-US) 股權，後是投入 40 億美元，買下 1.21 億股惠普 (HPQ-US) 股票。此外，巴菲特更以 116 億美元收購保險公司 Alleghany(Y-US) ，為巴菲特六年來最大手筆併購案。

華爾街分析師預料，今明兩年波克夏可能會繼續在股市大顯身手，未來 18 個月內投資額可能超過 330 億美元。

截至去年底，波克夏賬面上的現金已達到 1,440 億美元，「股神」是否打算在今年利用這筆巨額資金「買買買」，值得投資人期待。

巴菲特接班人

就在股東會前夕，「股神」卻遭到波克夏股東「加州公務員退休金系統」（CalPERS）

「彈劾」。CalPERS 表示，將投票支持一項股東提案，要求波克夏找人接替巴菲特的董事長職務。

這次波克夏股東會將表決此提案。由於波克夏董事會已表態反對此一提議，因此提案通過機率不高。更何況巴菲特本人也擁有該公司 32% 投票權，提案通過機率就更渺茫了。

不過，近兩年巴菲特接班人選愈來愈明朗——那就是波克夏非保險業務副董事長艾伯（Greg Abel）。

巴菲特曾透露，董事一致同意如果他卸任，將由艾伯接任執行長。在過去兩年的線上股東會上，艾伯都陪同巴菲特出席回答投資人提問，今年也不例外。

此外，去年波克夏年報的附錄，還出現艾伯署名的一封致股東信，這是波克夏年報首度出現巴菲特以外的署名信，足以說明艾伯的「帝國接班人」身份已八九不離十。

如何評價蘋果和惠普的投資？

自 2016 年波克夏首度買入蘋果 (AAPL-US) 股票以來，今年已是巴菲特「牽手」蘋果第七個年頭。時至今日，蘋果是波克夏投資組合中持股比重最高的公司，倉位超過 40%。

這七年蘋果也為巴菲特帶來豐厚收益。今年 4 月中旬，巴菲特盛讚蘋果執行長庫克是一位「出色的管理者，也是一位非常好的人」。

或許是因為在蘋果投資上嚐到甜頭，近日巴菲特又大手筆投資另一家科技硬體製造商惠普。在投入約 40 億美元後，波克夏現在持有近 1.21 億股惠普股份，相當於約 11% 股權，成為惠普第一大股東。

「股神」買入惠普的理由顯而易見：個人電腦硬體市場成熟，惠普又是產業地位穩固的領先者，擁有穩定現金流，估值便宜，且正大額回購股票——這都是巴菲特看重的股票特質。

然而，值得注意的是，惠普本身不具備蘋果那樣的獲利能力，也持續面臨聯想等強勁對手競爭，並未如蘋果那般擁有市場霸主地位。巴菲特的這筆投資，可能認為惠普具有較大成長潛力。

儘管巴菲特投資蘋果取得巨大成功，但他投資科技股，不是沒栽過跟頭，比如他在 2011 年大舉投資 IBM(IBM-US) ，連續被套六年，最終不得不慘淡清倉離場。

這次巴菲特大舉投資的惠普，會成為「下一個蘋果」還是「下一個 IBM」？或許投資人能在股東會上聽到巴菲特詳細說明。

如何面對今年複雜投資環境？

在新冠肺炎疫情衝擊仍未消散之際，今年全球又面臨通貨膨脹、央行緊縮貨幣政策、俄烏戰爭等重重風險。

回望歷史，巴菲特在每次大熊市中的表現都堪稱完美。

例如，1973 年，在第一次石油危機時，巴菲特取得 5% 的投報率，而同期標普 500 指數下跌 13%。隔年標普 500 指數繼續大跌 20%，巴菲特仍取得 6% 報酬率。

此外，巴菲特在 2000 年網路泡沫破裂時，大舉抄底穆迪，在 2008 年次貸危機時，大量敲進奇異股票，也成為他完美抄底的經典案例。

不得不說，今天的市場環境和過去幾輪大熊市有著驚人相似之處。在這樣的環境下，擁有多年熊市完美戰績的「股神」，對未來投資方向的見解，尤其值得投資人期待。