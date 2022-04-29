〈財報〉重點藥物銷售成長 必治妥施貴寶第一季銷售上揚

製藥商必治妥施貴寶 (Bristol Myers Squibb)(BMY-US) 周五 (29 日) 公布的第 1 季收益略好於預期，原因是其血液稀釋劑 Eliquis 和抗癌藥物 Opdivo 的銷售成長；但表示由於海外針對血癌的仿製藥 Revlimid 競爭激烈，它不再提供 2022 年的銷售財測。

上季營收較去年增加 5%，達到 116.5 億美元。根據 Refinitiv IBES 數據，分析師預測營收為 114 億美元。

該季獲利為 12.8 億美元，合每股 59 美分，低於去年的 20.2 億美元，合每股 89 美分。該公司表示，不包括一次性項目，每股獲利為 1.96 美元，高於分析師預期的每股 1.91 美元。

今年失去部分專利保護的 Revlimid 第 1 季銷量下滑並不如預期的那麼劇烈。該藥物的銷售額約為 28 億美元，而分析師預測為 25.3 億美元。

儘管如此，必治妥施貴寶將 Revlimid 的全年銷售額預測調降了 5 億美元至 90 億至 95 億美元。2021 年該藥物的銷售額約為 128 億美元。

財務長艾爾金斯 (David Elkins) 表示，第 1 季美國仿製藥競爭對手對該血癌藥物的吸收緩慢，但預計第 2 季競爭將加劇，「美國以外的仿製藥生產線不斷出現，這種侵蝕比我們預期的要快，這就是我們降低 Revlimid 財測的原因。」

Eliquis 本季銷售額增加 11% 至 32.1 億美元；Opdivo 銷售額增加 12% 至 19.2 億美元。

該公司還將全年獲利財測調降 21 美分至每股 7.44 美元至 7.74 美元之間。