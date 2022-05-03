美股重點新聞摘要2022年05月03日

今日操盤前瞻

日本、中國股市休市

南韓 4 月 CPI

澳洲央行利率決策

美股財報：BP、AMD、星巴克

美債殖利率破 3% 市場關注聯準會動向 美元走揚

美國 10 年期公債殖利率睽違 3 年多首度升破 3%，隨著聯準會 (Fed) 即將在本周發布最新政策決議，交易員將關注央行是否釋出比預期更加鷹派的論調。閱讀全文...

美智庫：不僅是俄羅斯 中國也助長了全球通膨問題

據彼得森國際經濟研究所 (PIIE) 的報告顯示，除了俄烏戰爭導致糧食安全危機和能源價格上漲，中國在三個領域中採取的行動，也加劇全球通膨問題。閱讀全文...

Fed 升息打通膨恐澆熄火熱的就業市場 帶來停滯性通膨風險

聯準會（Fed）正在提高利率，以努力平息今年爆炸性的物價通膨，但俄烏戰爭與中國疫情封控措施等國際因素，可能會抵消其貨幣緊縮的影響，讓通膨保持高點，陷入停滯性通膨。閱讀全文...

美國 4 月 ISM 製造業指數意外下滑至 55.4 創 2020 年以來新低

由於新訂單、生產與僱傭指數成長放緩，美國周一（2 日）公布的 4 月 ISM 製造業指數下降至 55.4，已連兩月下滑。閱讀全文...

波克夏上季再買 6 億美元蘋果股票 巴菲特：若非股價回升還不知會買多少

巴菲特 (Warren Buffett) 在科技巨頭蘋果公司 (AAPL-US) 第 1 季遭拋售時，繼續買進這支他的首要持股。閱讀全文...

晶片短缺持續 多家全球大型科技、汽車企業被迫削減今年營收目標

據報導，隨著晶片和其他原材料持續短缺，正迫使一些全球一些大型科技和汽車企業縮減今年的營收目標。閱讀全文...