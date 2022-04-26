〈美股盤後〉馬斯克與推特達收購協議 道瓊V型反彈逾230點

中國疫情惡化和聯準會緊縮政策的擔憂影響，陸股與歐股下滑，美股週一 (25 日) 早盤開低，能源股首當其衝，隨著美債殖利率回落，科技股尾盤買氣回籠，美股 V 型反彈，道瓊收紅逾 230 點，馬斯克與推特達成收購協議，推特大漲，特斯拉翻黑。

美國超級財報週登場，微軟和 Alphabet 週二美股盤後公布財報，Meta 週三盤後、蘋果、亞馬遜和英特爾週四盤後公布財報，華爾街密切關注這些公司受通膨影響的程度。

中國疫情惡化，北京市朝陽區週一起啟動核酸檢測，未來五天將篩檢三次，且部分區域管控措施升級，要求民眾足不出區，以遏止隱形傳播鏈，市場擔憂中國疫情擴散，恐挫傷能源需求前景，國際油價大幅收低，拖累能源股週一走勢。

新冠肺炎 (COVID-19) 全球疫情持續蔓延，截稿前，美國約翰霍普金斯大學 (Johns Hopkins University) 數據指出，全球確診數已飆破 5.09 億例，死亡數突破 621 萬例。全球 184 個國家 / 地區接種超過 115 億劑疫苗。

週一 (25 日) 美股四大指數表現：

標普 11 大板塊有 7 大板塊收紅，通訊服務、資訊科技和非必需消費品領漲，能源、公用事業和房地產板塊淪陷。(圖片：finviz)

焦點個股

科技五大天王齊揚。蘋果 (AAPL-US) 漲 0.67%；Meta (原臉書) (FB-US) 上漲 1.56%；Alphabet (GOOGL-US) 上漲 2.87%；亞馬遜 (AMZN-US) 上漲 1.19%；微軟 (MSFT-US) 上漲 2.44%。

道瓊成分股多收高。嬌生 (JNJ-US) 上漲 2.46%；美國運通 (AXP-US) 上漲 1.97%；Salesforce (CRM-US) 上漲 1.83%；威訊通訊 (VZ-US) 下跌 3.14%；雪佛龍 (CVX-US) 下跌 2.15%。

費半成分股幾乎全紅。芯源系統有限公司 (MPWR-US) 上漲 3.95%；NVIDIA (NVDA-US) 上漲 1.98%；高通 (QCOM-US) 上漲 2.82%；AMD (AMD-US) 上漲 2.89%；英特爾 (INTC-US) 上漲 1.12%；應用材料 (AMAT-US) 上漲 1.48%；美光 (MU-US) 上漲 1.02%；德儀 (TXN-US) 漲 0.35%。

台股 ADR 漲跌互見。台積電 ADR (TSM-US) 漲 0.59%；日月光 ADR (ASX-US) 跌 0.15%；聯電 ADR (UMC-US) 跌 0.13%；中華電信 ADR (CHT-US) 漲 0.86%。

企業新聞

推特 (TWTR-US) 大漲 5.66% 至每股 51.70 美元。推特尾盤宣布，推特決定接受馬斯克每股 54.2 美元的全現金報價，達成約 440 億美元規模的收購協議，預計於 2022 年完成。推特 CEO Parag Agarawal 稱，在此交易完成之前，公司將照常營運並無裁員計畫。

馬斯克與推特達收購協議 (圖片：AFP)

特斯拉 (TSLA-US) 跌 0.70% 至每股 998.02 美元。投資人擔心收購推特可能讓已身兼多家公司 CEO 的馬斯克無法專心經營特斯拉。馬斯克目前已領導 2 家全球大型公司特斯拉和 SpaceX，以及 2 間新創企業，即神經科技公司 Neuralink 和隧道建設公司 The Boring Company。

推特接受馬斯克收購消息傳出後，外界猜測美國前總統川普可能回歸推特，與川普合作的特殊目的併購公司 (SPAC) Digital World Acquisition Corp.(DWAC-US) 暴跌 12.90% 至每股 35.71 美元。Digital World Acquisition 旗下子公司 TRUTH Social 被視為推特和臉書的替代品。

可口可樂 (Coca-Cola)(KO-US) 一度觸及上漲 1.06% 至每股 65.94 美元。可口可樂財報與財測皆告捷，營收達 105 億美元，每股純益達 0.64 美元，皆優於預期。儘管暫停俄國業務可能影響獲利，但可口可樂維持全年財測不變。

AMD (AMD-US) 上漲 2.89% 至每股 90.69 美元。投行 Raymond James 分析師對 AMD 在資料中心的地位和市占增長充滿信心，將 AMD 股票評等從「優於大盤」上修至「強力買入」。

慧榮科技 ADR (SIMO-US) 暴漲 12.88% 至每股 87.02 美元。外傳台灣 IC 設計大廠慧榮科技正研擬出售公司，目前有美國、中國廠商有意收購，但慧榮科技稱，不回應謠言。

經濟數據

美國 3 月芝加哥 Fed 全國活動指數報 0.44，預期 0.45，前值 0.54

美國 4 月達拉斯 Fed 製造業指數報 1.1，預期 4.8，前值 8.7

華爾街分析

聯準會將於 5 月 3 至 4 日召開利率會議，目前聯準會進入禁聲期。Comerica Bank 投資長 John Lynch 稱，反彈表明股市還沒有準備好測試今年以來的低點，上週拋售是對聯準會鮑爾言論的過度反應。

MKM Partners 市場技術分析師 JC O`Hara 提到，本週很可能是美股的交叉口，有近三分之一的標普成份股企業和一半的道瓊成份股企業將公布財報。採用由下而上 (Bottom-Up) 策略的投資人將驗收過去三週極具挑戰的宏觀背景帶來的結果。

Sanctuary Wealth 投資長兼投資組合經理 Jeff Kilburg 認為，本週華爾街關注大型科技股財報，這些個股已被賣超，所以買盤重新進駐。

不過，摩根士丹利美股首席策略師 Mike Wilson 警告，標普指數已準備好加入熊市，因為在擔心經濟衰退和聯準會激進的緊縮政策之下，防禦性類股現在很貴，投資人很難在股市中找到避風港。

數字皆為截稿前更新，請依照實際報價為主