與巴菲特午餐開放競標 今年將是最後一場

「股神」巴菲特計劃舉行第 21 場、也是最後一場慈善午餐，替舊金山非營利機構 Glide 募款，預定 6 月 12 日到 17 日在 eBay 開放競標。

根據 Gilde 周一 (25 日) 的聲明，今年活動將是「最終曲」，但目前不清楚確切原因。

Glide 在聲明中說：「巴菲特先生的情誼和慷慨無價。我們和他之間珍貴的友誼將持續，但 2022 年將是這場特別活動的最終曲。」

從 2000 年至今，除了 Covid-19 疫情爆發的 2020 年和 2021 年以外，巴菲特每年都舉辦慈善午餐，共為 Glide 募款 3420 萬美元，用以幫助貧困和無家可歸的人。

此活動起標價為 2.5 萬美元，得標者可以帶著最多七名親友，在紐約 Smith & Wollensky 牛排館和巴菲特共進午餐。

綠光資本操盤手安霍恩 (David Einhorn)、基金經理人威許勒 (Ted Weschler) 都曾標下餐敘的機會。其中威許勒曾兩度得標，後來還成為波克夏公司 (BRK.B-US) 的經理人。

但原本立意良好的活動，因為巴菲特的高名氣而淪為競標者的行銷工具。

例如 2008 年，中國人趙丹陽以 211 萬美元得標，是巴菲特午餐首次突破 100 萬美元。趙丹陽在餐敘時向巴菲特推薦自己重倉持有的「物美商業」，之後短短幾天，該股股票暴漲近一倍。之後巴菲特午餐便加上一條「不能談論股票」的規定。

此外，加密貨幣創業者孫宇晨在 2009 年以 457 萬美元創下得標紀錄，但他本人不只捲入非法集資爭議，時間一到還以腎結石為由缺席，令各界譁然。