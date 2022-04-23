TINA已死?道瓊週五為何狂瀉近1000點？

聯準會 (Fed) 激進升息的前景，各項利空的通膨指標，美債殖利率跳升，同時，HCA 醫療保健財報帶來市場噩耗，投資人還擔憂下週蘋果等超級財報週和週末法國大選的不確定性，眾多利空因素促使美股大殺四方，道瓊週五 (22 日) 狂瀉 981.36 點，迎來自 2020 年 10 月 28 日以來最大單日跌幅。

道瓊週五狂瀉近 1000 點 (圖片：鉅亨)

美國聯準會主席鮑爾週四承認就業市場緊張，談及「升息前置」(front-end loading) 策略益處，暗示支持進一步大幅升息以遏制通膨。根據 CME Group 的 FedWatch Tool 最新數據據，市場預計聯準會將在 6 月升息 3 碼的可能性為 94%，高於週四的 70% 和一週前的 28%。

Mott Capital 創始人 Michael Kramer 認為，鮑爾的言論似乎定調下月升息 2 碼為基本情況，也可能開始縮減資產負債表。

哈里斯金融集團的管理合夥人 Jamie Cox 表示，市場對聯準會政策失誤的可能性越來越大而感到非常不安。當聯準會官員建議升息 2 碼時，市場立即開始嘗試定價 3 碼，這真是瘋了。大多數投資人最好忽略定價瘋狂陰謀並靜待利率實際變化情況。

美國聯準會主席鮑爾暗示支持進一步大幅升息以遏制通膨 (圖片：AFP)

同時，聯準會最重視的長期通膨預期指標未來五年之五年期預期通膨率 (5y5y) 跳漲，創 2014 年中以來最高，美債平衡通膨率本週穿升 3.03%，突破歷史新高紀錄。

市場分析，這些指標顯示通膨預期正不斷上升，凸顯聯準會抑制通膨處境艱難，鷹派聯準會和美債殖利率續升可能正在削弱股票吸引力。

盛寶銀行策略師表示，歷經週四大幅拋售之後，週五技術分析走勢驟然變得更加悲觀，那指 100 指數已跌破之前支撐低點，有可能持續往下摜壓，跌破 13000 點關口。

市場恐慌情緒蔓延，恐慌指數 VIX 週五噴漲逾 24% 至 28 以上，遠低於 20 的長期平均水平。

Commonwealth Financial Network 投資管理主管 Brian Price 表示，投資人最近似乎不再相信 TINA 策略。股票信託基金連續第二週大量資金外流，一個積極的結論可能是，市場已變得過於悲觀，未來幾週的某個時間點，可能會看到股市觸底反彈。

「TINA」指的是，在超低債券利率的環境下，投資者「別無選擇」，只能透過布局股票獲得較佳的收益，預期股市的表現可望獲得支撐。

HCA 醫療保健公司因財測不佳，拖累醫療保健板塊週五領跌，標普所有板塊全部血染，標普 500 成份股企業，已有 99 家公司公布第一季財報，其中有 77.8% 企業獲利超出了市場預期。根據 Refinitiv 的數據，通常有 66% 的公司超出預期。



華爾街亦對下週蘋果等超級財報週的不確定有所顧慮，盛寶銀行策略師表示，下週將是另一個重要財報週，有 558 家公司將公布最新財報，這是公司將成本轉嫁客戶能力的重大考驗。

分析師指出，週日法國總統大選最後一輪前，投資人也感到不安。

法國總統大選將於 4 月 24 日 (週日) 參與二輪決選，兩位的現任總統馬克宏、極右派瑪麗 · 勒龐首輪未過五成得票率門檻，若勒龐當選，圍繞法國國內和歐盟政策的不確定性不斷上升，這可能動搖拜登孤立俄羅斯、援助烏克蘭的難度，並且可能讓市場巨震。