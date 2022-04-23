美股基金單周撤資196億美元 恐怕只是剛開始

隨著聯準會 (Fed) 加強其鷹派言論，美國銀行週五 (22 日) 發布一份研究報告指出，美股基金大規模撤資才剛剛開始。

經歷去年的強勁反彈之後，美股今年一直承壓，科技股為主的那斯達克 100 指數今年跌幅已高達 16%，道瓊週五 (22 日) 狂瀉 981.36 點，迎來自 2020 年 10 月 28 日以來最大單日跌幅，主因是美國聯準會主席鮑爾暗示支持進一步大幅升息以遏制通膨。

美國銀行投資策略師 Michael Hartnett 指出，截至 4 月 20 日一週內，投資人自美國大盤股撤出 196 億美元，這是 2018 年 2 月以來最大單週資金外流。

美銀研判熊市準備現蹤跡，Hartnett 指出，華爾街所有人都看跌，而大規模贖回潮才剛剛開始，隨著聯準會緊縮政策、極端通膨和利率衝擊的環境剛剛形成，升息 3 碼是下一個目標。

美銀悲觀看待 2022 年美股行情，儘管美銀的牛熊指標為股市發出買入信號，Hartnett 認為標普指數今年上看 4,800 點，比當前水平上升 9.2%，但聯準會緊縮政策可能讓標普觸及 4200 點底線的風險，比目前水平下降 4.4%。

美國 10 年期公債實質殖利率近期轉正，更加重股市等高風險資產價值重估壓力。

摩根士丹利策略師也擔憂升息帶來的股市風險，摩根士丹利分析師 Graham Secker 提到，近幾週美國實際殖利率快速跳升對全球股市的影響有限，但這可能很快就會改變。