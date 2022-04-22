馬斯克：特斯拉Optimus機器人將比汽車業務更有價值

特斯拉執行長馬斯克在 2022 年第一季財報會議上表示，有朝一日，特斯拉的 Optimus 人工智慧 (AI) 人形機器人將成為特斯拉最有價值的業務。

特斯拉執行長馬斯克週三表示，特斯拉機器人將比汽車、甚至是全自動輔助駕駛軟體 (FSD) 更有價值。

馬斯克在 2021 年 8 月「人工智慧日」首度公開 Optimus 人形機器人，第一代 Optimus 預計將於明年量產。

Optimus 機器人身高約 172 公分、體重約 56 公斤，能夠硬拉 68KG ，是一款可以降低勞動力成本的機器人，能執行重複性任務，好比幫人類跑腿，排除危險、重複和無聊的任務。

Optimus 機器人是安全，對人類友善的機器人 (圖片：AFP)

Optimus 不是魔鬼終結者，不會對人類構成威脅，馬斯克表示，Optimus 機器人是安全，對人類友善的機器人。

今年早些時候，馬斯克將 Optimus 列為比其他備受期待的特斯拉產品優先生產等級更高，高於 Tesla Cybertruck 電動皮卡和 Tesla Semi 電動卡車。

馬斯克稱，Optimus 將是特斯拉最重要的產品，將改變世界，甚至超越聞名世界的特斯拉汽車。

不過，華爾街分析師對 Optimus 問世的時間表持懷疑態度。馬斯克以給出過於樂觀的預測而聞名。

他過去的許多預測曾多次跳票，他在 2016 年承諾特斯拉將在 2017 年之前交付自動駕駛汽車，但距離實現完全自動駕駛的路仍然很長。最近馬斯克稱，特斯拉「目前並沒有在開發」25000 美元的新電動車，但馬斯克曾在 2020 年預測這款新電動車將於 2023 年推出。

AI 研究員 Gary Marcus 表示，他懷疑 Optimus 能否在 2023 年實現生產。

Marcus 質疑道，經過多年，特斯拉甚至還沒有接近可靠地解決一個相對簡單的 (駕駛) 任務，這從未公開展示過能力的機器人將在未來 1 到 2 年解決所有人類任務是荒謬的。

強勁財報提振之下，特斯拉 (TSLA-US) 週四上漲 3.23% 至每股 1,008.78 美元。