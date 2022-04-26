〈美股熱門股〉川普概念股DWAC受馬斯克收購推特消息影響 盤中暴跌近17%

隨媒體報導馬斯克收購推特在即，推特 (TWTR-US) 周一（25 日）盤中股價大漲逾 5%，然而對美國前總統川普旗下媒體公司「川普媒體與科技集團」（TMGT）將合併上市的特殊目的收購公司 Digital World Acquisition Corp.(DWAC-US)來說卻是壞消息，盤中暴跌近 17%。

TMGT 推出的社群媒體平台 Truth Social 於今年 2 月 21 日在蘋果 App Store 上架，當時消息傳出後一度激勵 DWAC 股價暴漲近 20%，不過該公司近期受到馬斯克收購推特的消息影響股價低迷，周一盤中暴跌 17.59%，每股暫報 33.73 美元，今年迄今累積跌逾 30%，而推特 (TWTR-US) 盤中勁揚 5.31%，每股暫報 51.53 美元。

儘管 2022 年股市表現疲弱，但 DWAC 股價自去年 9 月以每股 10 美元價格上市以來已漲逾兩倍之多，然而該股股價經常處在波動區間，主因是接連不斷的利空消息影響，包括 Truth Social 內部本月初有兩名關鍵技術高層辭職、App 下載量下滑、馬斯克將買下推特。

與此同時，避險基金 Kerrisdale Capital Management 上周透露正在做空 DWAC，並在推特上發文表示，DWAC 永遠也不會獲得美國監管機構批准與 TMGT 合併。

去年 12 月美國證券交易委員會（SEC）與美國金融業監管局（Financial Industry Regulatory Authority,FINRA）共同對兩家公司合併進行調查。