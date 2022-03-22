〈美股盤後〉烏俄戰爭烏雲籠罩 鮑爾突放鷹 四大指數盡墨

俄烏戰爭持續拖累全球市場情緒，聯準會 (Fed) 主席鮑爾週一 (21 日) 釋出更鷹派的言論，黃金、原油齊漲，美債殖利率飆升，非必需消費品、通訊服務領跌，但隨著科技股尾盤跌幅收斂，四大指數終場以小跌作收，道瓊挫逾 200 點，標普收跌 0.04%。

政經消息，聯準會主席鮑爾週一於全國商業經濟協會年度經濟政策會議上表示：「如果我們得出結論認為有必要在一次或多次會議上把升息幅度提高到 25 基點以上，我們會這麼做。」鮑爾此言無疑比上週更為鷹派，促使美債殖利率走升。

聯準會上週三結束利率會議後宣布，將升息 1 碼至 0.25%-0.5%，為 2018 年以來首次升息，還預計年底前將再升息 6 次。

烏俄戰事迄今未歇，雙邊談判持續陷入僵局，烏克蘭拒絕棄械投降，不願向俄軍交出南部港口城市馬里烏波爾。烏克蘭總統澤倫斯基週一重申願與俄羅斯總統普丁進行和平談判，並建議在耶路撒冷舉行，此前澤倫斯基警告若和談失敗，俄烏戰爭恐升級為第三次世界大戰。

歐盟週一舉行外長會議，繼美英兩國禁止進口俄羅斯石油後，禁止俄羅斯石油進口亦納入本次討論議題之一，外界關注歐盟是否再祭出更嚴厲的第 5 輪制裁。

截稿前，根據美國約翰霍普金斯大學 (Johns Hopkins University) 數據，全球確診數已飆破 4.71 億例，死亡數突破 609 萬例。全球 184 個國家 / 地區接種超過 111 億劑疫苗。

週一 (21 日) 美股四大指數表現：

標普 11 大板塊有 5 大板塊收紅，非必需消費品、通訊服務和房地產領跌，能源、材料和公用事業領漲。(圖片：finviz)

焦點個股

科技五大天王互見漲跌。蘋果 (AAPL-US) 漲 0.85%；Meta(原臉書）(FB-US) 下跌 2.31%；Alphabet(GOOGL-US) 跌 0.018%；亞馬遜 (AMZN-US) 漲 0.15%；微軟 (MSFT-US) 跌 0.42%。

道瓊成份股多收黑，波音 (BA-US) 下跌 3.59%；家得寶 (HD-US) 下跌 3.34%；Salesforce (CRM-US) 下跌 2.32%；高盛 (GS-US) 下跌 1.85%；雪佛龍 (CVX-US) 上漲 1.8%。

費半成分股逾半下滑。美光 (MU-US) 上漲 1.33%； Nvidia (NVDA-US) 上漲 1.06%；應用材料 (AMAT-US) 跌 0.70%；高通 (QCOM-US) 上漲 1.04%；英特爾 (INTC-US) 下跌 0.13%；AMD (AMD-US) 上漲 2.17%。

台股 ADR 僅台積電獨紅。台積電 ADR(TSM-US) 漲 0.24%；日月光 ADR(ASX-US) 下跌 1.84%；聯電 ADR (UMC-US) 跌 0.74%；中華電信 ADR(CHT-US) 跌 0.38%。

企業新聞

波音 (BA-US) 下跌 3.59% 至每股 185.90 美元。中國東方航空公司一架波音 737-800 客機從雲南昆明飛往廣東廣州途中，在廣西梧州墜毀，機上搭載 132 人 (123 名乘客和 9 名機組人員) 目前生死未卜，外界擔憂恐釀 21 世紀以來中國最大空難。

產險公司 Alleghany (Y-US) 一字大漲 24.94% 至每股 844.60 美元。「股神」巴菲特執掌的波克夏 · 海瑟威週一宣布，將以每股 848.02 美元的現金收購 Alleghany，交易總金額達 116 億美元，預計在今年第四季完成，這是巴菲特自 2016 年以來最大的一筆交易。

收購產險公司 Alleghany 是巴菲特自 2016 年以來最大的一筆交易 (圖片：AFP)

台積電 ADR(TSM-US) 上漲 0.24% 至每股 106.98 美元，換算價 609.36 元，折溢價率 3.99%。外資今年迄今賣超台股金額創下新高，賣超主力之一的花旗卻發布報告看好台積電後市，花旗指出，晶圓代工供應市況緊俏，台積電仍有議價優勢，調升其目標價至 1052 元，股民狠虧花旗涉嫌坑殺投資人，金管會允諾 1 個月內完成調查。

澳洲上週日 (20 日) 禁止向俄羅斯出口鋁礦後，對供應擔憂加劇，激勵材料股走升，Nucor (NUE-US) 上漲 4.85%。

加拿大太平洋鐵路因勞資協商爭議上週日已暫停營運，導致全球化肥等關鍵原物料供應陷入停滯，將進一步提振美國化肥生產商的產品價格和營收，美盛公司 (MOS-US) 大漲 7.87%、CF 工業控股 (CF-US) 大漲 6.36%，以及 CVR Partners (UAN-US) 大漲 9.84%。

Meta (FB-US) 下跌 2.31% 至每股 211.49 美元。俄羅斯地方法院週一裁定 Meta 為極端組織，推動 Meta 旗下社交平台 Instagram 和 Facebook 進行極端主義活動，正式封鎖 Instagram 和 Facebook 兩大社交平台。

經濟數據

美國 2 月芝加哥聯準銀行全國經濟活動指數報 0.51，預期 0.5，前值 0.69

華爾街分析

Seaport Global Holdings 董事總經理 Tom di Galoma 說：「聯準會試圖搞清楚市場在想什麼，至少表明聯準會官員正考慮升息 2 碼來觀察市場的反應，而這已開始產生效果。」

WisdomTree 固定收益策略師 Kevin Flanagan 稱：「令人驚訝的是才剛舉行聯準會決策會議沒多久，他現在看起來確實更加鷹派，聯準會試圖讓市場為任何變化做好準備，未來每次利率會議可能會升息 25 或 50 個基點，這將非常依賴數據。」

L.H. Meyer 駐華盛頓經濟學家 Derek Tang 表示：「鮑爾不想再給外界聯準會行動太慢的印象，他試圖疾步向前，可能讓一次升 2 碼時間表提前至 5 月利率會議。」

近一年最看空的摩根士丹利首席美股策略師 Michael Wilson 預測，美國經濟正處於「擴張」階段，並可能在 2 至 4 個月後見頂，並在 5 至 10 個月後轉為「衰退」。

(數字皆為截稿前更新，請依照實際報價為主)