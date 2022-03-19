〈俄烏衝突〉俄羅斯與中國央行合作 規避SWIFT制裁

被西方國家踢出環球銀行金融電信協會 (SWIFT) 支付系統後，俄羅斯積極與中國合作，尋找 SWIFT 替代方案，包括俄國自建系統 SPFS、區塊鏈解決方案和數位法令。

隨著俄羅斯全面入侵烏克蘭，西方國家對俄羅斯祭出一系列的制裁，包括將俄羅斯踢出 SWIFT，試圖將俄羅斯孤立於國際金融體系之外。

俄國最大銀行 Sberbank (聯邦儲蓄銀行) 週五在其 Telegram 上發布聲明，由於制裁，從 3 月 18 日起，可用於轉移到俄羅斯和國外其他銀行的貨幣清單受到限制，Sberbank 將無法以美元、加元、英鎊、丹麥克朗和瑞典克朗向其他銀行轉帳。

俄羅斯第二大銀行 VTB 週五表示，將把外國證券服務移交給其他俄羅斯金融公司，讓投資人無限制地購買和出售資產。

俄羅斯議員 Anatoly Aksakov 透露，俄羅斯央行正與中國央行合作研究相互操作性的解決方案，計劃將俄國金融訊息傳遞系統 (SPFS) 和中國的人民幣跨境支付系統 (CIPS) 相連。

Aksakov 稱：「為了消除與在沒有銀行資訊系統解決方案的情況下進行交易相關的風險，有必要將 SPFS 和 CIPS 互連互通… 這項工作正在進行中，俄羅斯央行正在與中國人民銀行正在互動，相信當前的形勢會加速相關進程。」

Aksakov 還提到，中國和俄羅斯亦加速發展區塊鏈相關的金融措施和央行數位貨幣 (CBDC)，包括數位盧布和數位人民幣。

美國國國會共和黨員週四 (17 日) 已推出新法案「遏制中俄合謀法 (CURB CIPS Act)」，若中國協助俄國規避國際社會金融制裁，將面臨相應的制裁措施。