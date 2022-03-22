美股重點新聞摘要2022年03月22日

今日操盤前瞻

中國 2 月工業生產

美國 2 月 PPI

殖利率曲線 6 月前內恐倒掛 鮑爾：經濟是否衰退看這個指標

近來美國 2 年期和 10 年期公債殖利率利差快速縮小，讓一些投資人擔心經濟即將衰退警訊，對此聯準會 (Fed) 主席鮑爾提出不同見解。閱讀全文...

鮑爾：Fed 已準備好必要時加快升息速度

聯準會（Fed）主席鮑爾周一（21 日）在經濟會議上表示，Fed 將採取「必要措施」降低通膨，即便這意味著會比目前預期得更快提高利率，最終讓整體經濟放緩。閱讀全文...

高通膨引發激進升息 美債殖利率創 2019 年來新高

由於美國和歐洲的央行面對通膨壓力提高了升息預期，美國國債價格暴跌，2 年期、5 年期和 10 年期國債殖利率升至 2019 年 5 月來最高水平。閱讀全文...

蘋果 App Store、Apple Music 和 iCloud 等多項服務大當機

網頁追蹤監測網站「DownDetector」數據顯示，美東時間週一 (21 日) 下午 1 點左右 (台灣時間週二上午 1 點) 開始，蘋果出現大規模服務中斷。閱讀全文...

巴菲特等了 60 年 波克夏控股以 116 億美元收購保險商 Alleghany

巴菲特再度出招。波克夏控股 (Berkshire Hathaway)(BRK.A-US) 周一 (21 日) 宣布，同意以 116 億美元或每股 848.02 美元的現金收購保險公司 Alleghany (Y-US)。閱讀全文...

