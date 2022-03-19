特斯拉德國超級工廠已耗盡當地水資源

德國勃蘭登堡州供水公司 Wasserverband Strausberg-Erkner (WSE) 發布聲明說，在提供民生用水和柏林超級工廠的第一期用水後，當地水資源正完全枯竭，如果沒有額外的開採許可，就不能制定新的商業和工業發展計畫。

WSE 聲明提到，在經濟部等部門的調解之下，可以在為居民提供足夠用水的同時，在今年供應特斯拉柏林超級工廠的第一期用水，但由於當地剩餘的水資源儲備已經完全耗盡，地下水開採不足，目前該州不可能有進一步的發展計畫。

勃蘭登堡州經濟部長表示，雖然柏林廠的第一階段有足夠用水，但隨著特斯拉產能擴張，將需要更多的水。

特斯拉執行長馬斯克下週將出席柏林廠交車儀式 (圖片：AFP)

特斯拉下週二 (22 日) 將舉行正式交車儀式，特斯拉執行長馬斯克將出席將正式將柏林廠製造的首批 Model Y 汽車交給客戶，德國總理蕭茲 (Olaf Scholz) 和德國經濟部長和勃蘭登堡州州長計劃出席開幕式。

特斯拉德國超級工廠本月 4 日已獲布蘭登堡州政府有條件批准營運，特斯拉在用水和空氣污染控制方面須滿足多項條件才可生產，特斯拉設定德國超級工廠的年產目標為 50 萬輛。

德國超級工廠是馬斯克征服歐洲市場的關鍵，目前福斯在歐洲電動車市占為 25%，而特斯拉則是 13%。

特斯拉 (TSLA-US) 週五 (18 日) 收盤重回 900 美元大關，自 2 月中旬以來首見，本週漲幅超過 15%，迎來自去年 12 月以來的最佳一週。