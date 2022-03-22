鮑爾：Fed已準備好在必要時加快升息速度

聯準會（Fed）主席鮑爾周一（21 日）在經濟會議上表示，Fed 將採取「必要措施」降低通膨，即便這意味著會比目前預期得更快提高利率，最終讓整體經濟放緩。

鮑爾周一在全美企業經濟協會（National Association of Business Economics,NABE）事先準備好的演講稿中表示：「如果我們得出的結論認為，在一次或多次會議上，將聯邦基金利率提高 25 個基點（1 碼）以上為適當的，我們就會這麼做，如果我們決定，需要在一般中立措施之外收緊政策，並採取更嚴厲立場，我們也會這個做。」

鮑爾重申聯邦公開市場委員會（FOMC）上周三會後立場，表示在通膨得到控制至前，利率將繼續上升，若有必要，升息幅度可能會比會議上批准的 25 個基點還高。

當鮑爾被問到是否會在 5 月的貨幣政策會議上升息 50 個基點時，他表示委員會尚未做出這一決定，但若有數據支持就有可能這麼做。

FOMC 上周會後將基準利率上調 25 個基點，並暗示今年還有 6 次一樣幅度的升息，預計到 2023 年，利率將達到 2.8%，高於既不加快也不會減緩經濟活動的中性利率約 2.4%。

對通膨的擔憂

鮑爾的這番言論暗示，他認為更高的通膨對經濟構成的風險，要大於燃料成本與地緣政治不確定性上升所導致的消費短期放緩。鮑爾形容美國經濟「非常強勁」，並做好應對更高利率的準備。

至於何時開始縮減近 9 兆美元的資產負債表，鮑爾表時仍在討論中，不過預料很快就會做出決定，並且重申上周聲明，稱縮表措施最快可能在 5 月的會議上出爐，但這並非委員會已做出的決定。

鮑爾表示，委員會目前不再假設供應鏈問題緩解，而是將目光放在通膨問題上取得「實質進展」作為利率決策準則。儘管鮑爾言論語調激進，但他仍對經濟軟著陸，或某種可持續成長速度持樂觀態度。

對勞動市場看法

鮑爾表示，從各方面來看，勞動市場非常吃緊，比疫情肆虐前的強勁就業還要吃緊，勞力總需求已超過目前勞力規模，但認為隨時間推移，勞力市場供需方面可望取得進展。

他說：「由於黃金年齡的勞動參與率仍遠低於疫情前水準，因此勞力市場還有進一步成長的空間，不過更全面的反彈可能還需要一段時間。」

對俄烏戰爭的看法

鮑爾表示，俄烏戰爭增添供應鏈與通膨壓力，進一步推升原本已居高不下的通膨，不過在正常情況下，Fed 通常會仔細觀察這類事件，不會改變政策，目前仍不清楚局勢變化，因此會對此保持警惕。

市場反應

在鮑爾發表談話後，市場增加對利率的押注，顯示 Fed 將在 5 月升息 50 個基點（2 碼）的機率略高於 50%。

美股出現震盪，標普 500 指數、那斯達克指數聞訊轉跌，美股整體跌幅擴大。截稿前，標普 500 指數下跌近 30 點，或近 0.62%，那斯達克指數下跌近 160 點，或近 1.13%，費半跌近 1.5%，道瓊指數跌近 1%。