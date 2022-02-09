Nvidia收購ARM破局命中注定？ARM可能是最大輸家

Nvidia 收購 ARM 週二 (8 日) 正式破局，這本有望成為半導體史上最大併購案，轉瞬可能成為半導體界最大 IPO 案，不過分析師認為，最終 ARM 可能是最大輸家。

一場命中注定的失敗併購案？

全球最大繪圖晶片廠 Nvidia 在 2020 年 9 月宣布以將用現金加上股票出資 400 億美元收購 ARM，整合從雲端、手機、電腦、自駕車至邊緣物聯網 (IoT) 的人工智慧 (AI) 運算，創下半導體業最大的一樁併購案。

不過隨著後續 Nvidia 的股價上漲，交易價格一路上升，最高在去年 11 月曾飆至 800 億美元。

併購案宣布後，美國、英國、歐洲和中國的監管機構展開漫長的反壟斷調查。ARM 被視為英國科技業皇冠上的明珠，CPU 架構占全球 9 成以上的手機晶片採用，外界擔憂 Nvidia 收購後 ARM 可能失去中立性，蘋果 (AAPL-US)、高通 (QCOM-US)、微軟 (MSFT-US)、Google (GOOGL-US) 等科技巨頭皆對此收購案表達擔憂。

分析師認為，若 Nvidia 阻止其他公司在其半導體中使用 ARM 晶片設計，那麼影響可能是巨大的 (圖片：AFP)

分析師認為，若 Nvidia 阻止其他公司在其半導體中使用 ARM 晶片設計，那麼影響可能是巨大的。

Nvidia 與軟銀週二發布的最新聯合聲明中表示，雖然雙方都盡了最大努力，但由於監管方面存在重大挑戰、阻礙此收購完成，雙方已同意終止 ARM 的收購交易。

CCS Insight 首席執行長 Geoff Blaber 表示，這筆交易從一開始就面臨著嚴格的審查和壓力，以失敗告終並不奇怪，要找到一種方法來安撫監管機構，同時保持其價值並證明 (最初) 400 億美元的收購價合理，都被證明是極具挑戰性的。

Blaber 補充，反對聲浪特別大，尤其是來自 ARM 授權商，2017 年到 2019 年間，他們平均每年總出貨 220 億個晶片，當然反對意見相當多，這也表明 ARM 技術的戰略重要性以及 ARM 保持獨立的迫切需要。

軟銀致力於推動 ARM 成半導體界最大 IPO 案

軟銀週二發布最新聲明指出，該集團目標是在 2023 年 3 月結束的財年前完成 ARM 上市計劃。ARM 目前已撤換執行長，該公司發言人回應，ARM 業務的增長勢頭使公司處於有利地位，可以獨立加速其增長。

Tech London Advocates 創始人 Russ Shaw 表示：「ARM 在英國 IPO 是必要的，倫敦證券交易所將成為 ARM 的新家。他說：「既然併購正式破局，英國必須專注於維護最寶貴和最有影響力的科技資產之一的所有權。」

軟銀創始人孫正義週二表示，他考慮讓 ARM 赴美國那斯達克上市、目標讓 ARM 成為半導體業界史上最大規模的 IPO 案。

ARM 可能是最大的輸家

Nvidia 收購 ARM 的計畫告吹，對軟銀與 Nvidia 都是一大打擊，軟銀痛失一筆意外之財，但現賺 12.5 億美元分手費，也不無小補，未來還可能透過 ARM 上市來變現。而 Nvidia (NVDA-US) 目前仍是美國市值最高的半導體企業，未來仍有元宇宙商機可逐利。分析師認為併購案破局，ARM 可能是最大的輸家。

分析師認為 ARM 可能是最大的輸家 (圖片：AFP)

《連線》資深編輯 Will Knight 稱，最大的輸家可能是 ARM，表面上看 ARM 似乎仍然佔據著令人羨慕的地位，該公司的設計用於大多數智慧型手機、Google 和亞馬遜運營的雲端運算系統、蘋果 (AAPL-US) 筆電，甚至特斯拉的電動汽車。但併購案可能早已刺激業界對替代晶片架構的投資，好比開源指令集 RISC-V 趁勢而起，ARM 正面臨更具挑戰性的道路。

RISC-V 是一種起源於加州大學柏克萊分校，具有高品質、無授權費、無權利金等主要特點的精簡指令集運算 (RISC) 指令集架構 (ISA)

Tech Insights 副董事長 Dan Hutcheson 表示，許多人認為，自從軟銀收購 ARM 以來，ARM 業務也跟著「疲軟」下來，Nvidia 本打算投入大量額外資源幫助 ARM，不過現在 ARM 不得不獨自行事。

ARM 與 Nvidia 早前就對英國政府表示，ARM 上市將扼殺其投資、擴張和創新的能力，資本市場更關注短期收入增長和盈利能力，但 ARM 的原始且最大營收來源「行動設備」市場已飽和，資料中心和個人電腦 (PC) 等目標市場很難有所突破。ARM 近期營收相對持平，在成本上升和利潤下降之下，(上市) 可能會讓該公司未來 30 年充滿挑戰。