Meta市值狂瀉逾三分之一 卻意外捎來一大利多

Meta 週二 (8 日) 市值跌破 6000 億美元至 5993 億美元，今年迄今已蒸發逾三分之一，不過這卻為該公司捎來一大利多，有望逃避美國反壟斷的監管範圍。

Meta 上週公布財報失利，又因與歐盟數據隱私談判受阻，可能將臉書和 Instagram 撤出歐洲，導致投資人信心不足，其股價連日崩落。

儘管 Meta 週二澄清沒有計畫退出歐洲市場，Meta (FB-US) 股價週二續收黑 2.10% 至每股 220.18 美元，市值降至 5993.17 億美元，自 2020 年 5 月以來首次低於 6000 億美元，落後於 Nvidia (NVDA-US)，退居為全美第八大企業。

值得一提的是，Meta 市值狂瀉卻意外為該公司帶來一大利多。

Meta 市值狂瀉卻意外為該公司帶來一大利多 (圖片：AFP)

美國眾議院目前已提出五項關於反壟斷的草案，其中有四項特別針對大型科技巨頭，定義為市值在 6000 億美元以上，假設這項立法獲得通過，Meta 市值持續低於此門檻，Meta 就可能排除在審查範圍之外。

不過，任何法案生效要都需要相當長一段時間，草案內容也可能有所修訂，未來仍有變數。

目前對 Meta 影響最大的是《平台競爭和機會法案》(Platform Competition and Opportunity Act)，該草案避免具獨佔優勢的平台收購其他構成「競爭威脅」的對手公司。

Meta 曾在 2012 年以 7.15 億美元收購 Instagram，2014 年再用 220 億美元收購通訊服務 WhatsApp。若《平台競爭和機會法案》成為正式法律，而且 Meta 市值仍在審查範圍內，這可能會使 Meta 未來更難進行類似的收購。