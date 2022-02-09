Meta市值狂瀉逾三分之一 卻意外捎來一大利多

Meta 週二 (8 日) 市值跌破 6000 億美元至 5993 億美元，今年迄今已蒸發逾三分之一，不過這卻為該公司捎來一大利多，有望逃避美國反壟斷的監管範圍。
Meta 上週公布財報失利，又因與歐盟數據隱私談判受阻，可能將臉書和 Instagram 撤出歐洲，導致投資人信心不足，其股價連日崩落。
儘管 Meta 週二澄清沒有計畫退出歐洲市場，Meta (FB-US) 股價週二續收黑 2.10% 至每股 220.18 美元，市值降至 5993.17 億美元，自 2020 年 5 月以來首次低於 6000 億美元，落後於 Nvidia (NVDA-US)，退居為全美第八大企業。
值得一提的是，Meta 市值狂瀉卻意外為該公司帶來一大利多。
美國眾議院目前已提出五項關於反壟斷的草案，其中有四項特別針對大型科技巨頭，定義為市值在 6000 億美元以上，假設這項立法獲得通過，Meta 市值持續低於此門檻，Meta 就可能排除在審查範圍之外。
不過，任何法案生效要都需要相當長一段時間，草案內容也可能有所修訂，未來仍有變數。
目前對 Meta 影響最大的是《平台競爭和機會法案》(Platform Competition and Opportunity Act)，該草案避免具獨佔優勢的平台收購其他構成「競爭威脅」的對手公司。
Meta 曾在 2012 年以 7.15 億美元收購 Instagram，2014 年再用 220 億美元收購通訊服務 WhatsApp。若《平台競爭和機會法案》成為正式法律，而且 Meta 市值仍在審查範圍內，這可能會使 Meta 未來更難進行類似的收購。