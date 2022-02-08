劍指蘋果？特斯拉傳研發自家應用商店

特斯拉週一 (7 日) 傳出正在研發類似蘋果 CarPlay 的自家車載應用商店，在軟體定義汽車 (SDV) 發展趨勢上有所突破。

知名特斯拉狂熱投資人 Sawyer Merritt 近日推文轉發已故蘋果前 CEO 賈伯斯介紹 Apple Store 的影片，Merritt 寫道：「傳言說，類似的東西即將出現在以 T 開頭的、四個輪子的東西上。」這讓特斯拉研發自家應用商店的消息瞬間成為市場熱門話題。

特斯拉股東 Sawyer Merritt 暗示特斯拉研發自家應用商店 (圖片：Sawyer Merritt 推特)

數據分析機構 Teslascope 隨後轉發該推文爆料：「特斯拉自去年 5 月就啟動研發自家應用商店的工作，這款應用商店將在電動皮卡 Cybertruck 推出前發布。」

特斯拉上月才將 Cybertruck 電動皮卡上的 2022 年投產資訊移除，這款特斯拉電動貨卡 2019 年初亮相，投產時間一延再延，目前最新消息是，特斯拉計畫打造 Cybertruck 大小雙版本，預計出貨日推遲到 2023 年初，這代表特斯拉的自家應用商店可能最快在 2023 年初前問世。

特斯拉自去年 12 月發布最新車載程式介面，觸控螢幕底部出現自定義的圖標欄，促使外界猜測特斯拉將推出應用商店的討論。特斯拉執行長馬斯克也曾多次暗示將打造自家應用商店。

馬斯克在去年第四季財報電話會議中表示，2022 年會是「軟體的一年」他在 2020 年第二季財報電話會議中曾表示，希望透過特斯拉的「應用商店或其他項目」讓人們實現在車內遊戲和工作。他亦曾在 2019 年提到，無論是在汽車還是在工廠方面，特斯拉既是一家軟體公司，也是一家硬體公司。

特斯拉執行長馬斯克也曾多次暗示將打造自家應用商店 (圖片：AFP)

若特斯拉真推出自家車載應用商店，蘋果 CarPlay 與 Android Auto 應用程式屆時可能無法在特斯拉車款中使用。市場人士認為，特斯拉的商業模式將發生重大轉變，儘管更換汽車速度與更換手機的速度不同，但這是更高階的產品，產生的營收比一部手機高出數千美元。

分析師表示，特斯拉創造出的生態系統將讓用戶更具品牌忠誠度，一旦車主習慣使用特斯拉應用商店，他們就更不願意改變品牌，有可能進一步鞏固特斯拉在未來幾年電動車龍頭的地位。

特斯拉 (TSLA-US) 週一下跌 1.73% 至每股 907.34 美元，主因是特斯拉近期又收到美國證券交易委員會 (SEC) 的傳票，要求提供公司治理以及與 2018 年 9 月和解協議的相關資訊。