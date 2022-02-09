美國家庭2021年債務暴增1兆美元 房價車價飆漲是主因

美國房屋、汽車價格高漲，加上許多民眾買進這類資產，使美國家庭 2021 年背負的債務暴增 1 兆美元，寫下 2007 年以來最可觀的增幅。

紐約聯準銀行的統計顯示，美國家庭光在第 4 季就增加 3330 億美元，目前達到 15.6 兆美元，比 2020 年底的 14.6 兆美元高出 1 兆美元。這是 2007 年 (增加 1.06 兆美元) 至今最大增幅。

家庭負債暴增，主要與房屋和汽車價格高漲有關。美國 2021 年房價平均上漲將近 20%，把許多有意買房的中產階級買主擋在門外，同時新增房貸創新高，全年抵押貸款債務總額因此攀升到 10.93 兆美元。

房價高漲是美國民眾債務增加的主因。(圖: AFP)

此外，汽車不分新舊通通漲價，新增車貸規模衝上 7340 億美元，是紐約聯準銀統計新增貸款額最高的一項，2021 全年車貸債務總金額達到 1.46 兆美元。

紐約聯準銀的經濟學家表示，消費者貸款雖然增加，但尚未構成警訊。疫情期間，不同收入水準民眾的所得都增加，消費者貸款的拖欠率仍徘徊在歷史低點。

重要的是，新增債務有 87% 和房屋相關，而房價預料將隨時間上漲，使貸款人財富增值。現今為了買房申請貸款的人，財務狀況也比過去好：去年第 4 季的次級貸款僅占新增抵押貸款債務的 2%，從金融海嘯前的平均 12% 大幅下滑。

根據紐約聯準銀的報告，2021 年的學貸餘額減少 80 億美元，止住 20 年來上揚趨勢。

信用卡餘額在第 4 季猛增 520 億美元，是 22 年最大增幅。儘管如此，整體餘額水準仍比 2019 年底少了 710 億美元。研究人員解釋，由於此數據統計時間適逢年底購物旺季，通常會比前幾季明顯增加，而且美國整體物價飛漲，也導致民眾購買經常性物品的開銷上揚。