迪士尼財報兩大看點：Disney+訂閱成長、遊樂園事業復甦

迪士尼 (DIS-US) 將在週三 (9 日) 美股盤後公布會計年度 Q1 財報，巴隆周刊 (Barron’s) 指出，財報關鍵要點在於 Disney + 付費訂閱用戶成長，以及遊樂園事業的復甦情況。

過去幾季以來，串流媒體用戶成長放緩、新冠病毒對樂園收入帶來的不確定性，成為拖累迪士尼股價的利空因素。

分析師普遍預期，Q1 調整後每股淨利 (EPS) 將年增 130%，至 74 美分，營收年增 25%，至 203 億美元，營業利益年增 51%，至 20 億美元。

華爾街預計，串流媒體服務 Disney + 的訂閱用戶數將成長 730 萬，至 1.254 億，但分析師對於成長幅度看法不一，範圍自 100 萬至 1590 萬不等。

巴隆指出，從股價對最近幾季獲利表現的反應來看，迪士尼的訂閱用戶表現將成為一項決定性因子，Netflix(NFLX-US) 此前公布上季訂閱戶增幅令人失望，若 Disney + 的表現同樣不及預期，可能會讓整體產業前景受到質疑。

瑞士信貸 (Credit Suisse) 分析師 Douglas Mitchelson 週一 (7 日) 表示，結構性問題仍是首要擔憂，這包含 Disney + 是否能開發更多內容，擴大除了迪士尼、漫威、星際大戰系列以外的粉絲族群，以及 Netflix 疲軟的增長動能，是否代表產業獲利前景勢必下滑。

除了 Disney + 以外，全球主題樂園是否隨疫情緩和步上復甦軌道，也是影響迪士尼獲利的一大關鍵。

目前迪士尼在全球的主題樂園多半已重啟營運，遊輪多已復駛，分析師普遍預期，Q1 遊樂園、體驗和產品事業收入將年增 77%，至 64 億美元，營業利益可望扭轉去年的虧損，實現 14 億美元的利潤。

另外，涵蓋電視、電影、內容權利與其他直接面對消費者的媒體和娛樂發行事業，營收估年增 15 至 145 億美元，營業利益估年增 10% 至 20 億美元。