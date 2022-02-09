軟銀澄清：阿里再註冊新股與軟銀未來交易無關

軟銀集團 (SoftBank Group)(9984-JP) 週三 (9 日) 澄清，此前阿里巴巴登記 10 億份之前未登記的美國存託股票 (ADS) 與軟銀未來交易沒有任何關係。

截稿前，台北時間週三 11 時 25 分許，軟銀集團 (9984-JP) 上漲 4.79%，暫報每股 5,556 日圓、阿里巴巴 (09988-HK) 大漲 6.03%，暫報每股 117.90 港元。此前，阿里巴巴在紐約掛牌的美國存託憑證週二股價 (BABA-US) 收紅 6.17% 至每股 121.90 美元、軟銀 (SFTBY-US) 上漲 0.30% 至每股 23.30 美元。

阿里巴巴上週向美國證券交易委員會 (SEC) 提交文件顯示，該公司登記 10 億份之前未登記的美國存託股票 (ADS)，規模相當於阿里巴巴已發行股本逾 3 成，這是阿里史上第三次登記發行 ADS。

阿里巴巴如此罕見的行動引發市場關注，花旗分析師指出，這意味著阿里巴巴主要股東軟銀集團 (9984-JP) 可能打算出售部分持股。

軟銀集團週三澄清阿里註冊新股與其未來交易無關 (圖片：AFP)

Alicia Yap 等花旗集團分析師在報告中指出，日本的軟銀在阿里巴巴 IPO 之前就已投資，因此其很大一部分持股未登記為 ADS。據花旗計算，軟銀持有阿里巴巴 53.9 億股普通股，相當於 6.7376 億股 ADS，即 24.8% 的股份。

軟銀集團週三澄清，額外註冊新股與軟銀未來的任何交易並無關連。

軟銀週二公布第三季財報，該公司資產淨值從去年 9 月 30 日的 1,870 億美元降至 1,680 億美元，主因是重押滴滴和阿里巴巴等中國企業導致重大虧損。日本軟銀創辦人孫正義提到，阿里巴巴曾經佔軟銀總資產淨值的 60%，但現在卻來只有 24%。

然而，軟銀財報披露只曾少數減持阿里巴巴，目前更專注於推動 Arm 在明年 3 月前的上市計畫。