本週操盤筆記：鮑爾半年度貨幣政策聽證、台積電法說、美股財報季開跑

本週重點國際財經大事包括：鮑爾半年度貨幣政策聽證、台積電法說、美股財報季開跑，其中市場最為關注鮑爾半年度貨幣政策聽證。

本週操盤筆記 (0712-0716)

1. 鮑爾半年度貨幣政策聽證：

週四 (15 日) 聯準會 (Fed) 主席鮑爾將前往國會進行半年度的貨幣政策聽證，鮑爾預計將向國會報告 2021 下半年的美國經濟展望，以及 Fed 下半年的貨幣政策路徑。

針對美國經濟，市場預期，鮑爾將向國會重申當前的高通膨現況只是暫時性，預計隨著時序進入下半年，美國的高通膨率就將開始因為基期墊高而放緩。

針對貨幣政策，市場也同時預期，隨著美國經濟持續擴張，且勞動力市場正加速修復，預計聯準會最快可能餘今年下半年啟動縮減 QE 購債 (Taper)，正式開啟緊縮循環的第一槍。

2. 台積電法說：

週四 (15 日) 台積電 (2330-TW)(TSM-US) 將公布 Q2 財報，市場關注台積電針對 Q3 財測展望，以及供應鏈庫存、普遍性的重複下單 (Double Booking) 等焦點。

市場預期，台積電全年營收增長 2 成目標 (美元計價) 應可達成，但由於當前不少終端廠商的庫存水位已高，且明年全球景氣可能放緩，故市場高度關注台積電對整體半導體市場的看法，因為若台積電也下修 2022 年的半導體展望，那麼這就預示著明年景氣進一步放緩的跡象越來越明確。

3. 美股財報季開跑：

本週美股財報季將正式開跑，將由金融股的摩根大通 (JPM-US)、高盛 (GS-US)、摩根士丹利 (MS-US)、美國銀行 (BAC-US)、花旗 (C-US) 等投行領軍公布財報。

據 FactSet 最新數據，市場預期 S&P 500 Q2 每股盈餘 (EPS) 年增率將報 64.0%，若 64.0% 成真，那麼這將創下自 2009 年第四季以來最大增幅。

4. 拜登會晤梅克爾：

週四 (15 日) 美國總統拜登將會晤德國總理梅克爾，市場關注，兩國領導人估計將針對：(1) 日益嚴重的「勒索軟體」攻擊重創全球企業、(2) 美國反對興建德國、俄羅斯之間的 2 號天然氣管線等議題做出討論。