後疫情期 不畏高門檻！好市多6月同店銷售增長紮實 股價刷52週新高點

全美最大連鎖會員制量販店好市多 (Costco Wholesale) 公布 6 月正面的同店銷售成績後，週五股價走高，刷新 52 週高點。

好市多 (COST-US) 公布，6 月同店銷售上升 14.1%，但低於 5 月 22.8% 的增幅。好市多週五上漲 5.22 美元或 1.28%，收 412.37 美元，盤後續揚。今年迄今漲逾 8%，且過去一年上漲了 24.8%。

不含外匯波動和汽油後，核心銷售額上漲了 7.9%，但若調整陣亡將士紀念日連假時間後，該指標漲幅超過 9%。根據 Jefferies 數據，以 2 年為基礎，好市多的核心銷售額上升 27%。

美國同店銷售上升 12.1%，核心銷售額增長 7.8%。電商增長 20.8%，但若扣除天然氣和匯率影響，則電商增長 18%。

由於具備必要基本業務的特質，好市多成為疫情時期的大贏家，但今年該公司也設法在與去年業績 (含疫情推動的銷售) 相比時表現亮眼，3 月、4 月和 5 月的同店銷售數據均推動股價走高。

今年 6 月，好市多所有主要類別的同店銷售額均上升，當然，食品銷售額不像一年前疫情期那樣強勁，但仍有百分比偏低的個位數成長，若以 2 年期為比較基準，則有 2 位數的成長幅。

多頭滿意此報告，貝爾德 (Baird) 分析師 Peter Benedict 寫道，「大前景來說，隨著股價加速上漲，好市多模式完好無缺。」他給予好市多股票「優於大盤」的評級，目標價 430 美元。

Jefferies 分析師 Stephanie Wissink 重申其「買進」評級，目標價 445 美元。她認為 6 月的業績表明，她的估計有上行空間。她認為好市多的美國核心銷售「到第四季底前，以 2 年基礎估計，可維持約 20% 成長率。」

Telsey 顧問集團分析師 Joseph Feldman 維持「優於大盤」的評級，但目標價自 415 美元調升至 440 美元。「總體而言，強勁的業績反映出好市多持續聚焦價值、高會員忠誠度，以及數位化。」他寫道。