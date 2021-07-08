晨星警告美股估值仍過高 預測美國今年通膨率升至3%

晨星發表今年第三季美股展望報告，指出目前美股估值較該行公允價值高約 4%，投資人仍可把握機會持有寬護城河的股票，並將美國今年 GDP 成長率預測上修至 6%、通膨率看升至 2.9%。

晨星首席美國市場策略師 Dave Sekera 表示，能源股連續三季跑贏大盤，但目前估值仍被低估；而價值股受惠經濟復甦及拜登基建方案，最具投資價值。不過他強調，雖然預期經濟強勁成長將維持至 2023 年，但市場對未來獲利增長的預期依舊過高。

值得注意的是，晨星追蹤的美股中，目前只有不到 12% 評為 4 星或 5 星，在過去 15 年內，僅有 6 個月出現此情況，雖然估值指標未必能反映市場短期走勢，但過往每次出現此情況的幾個月內，市場都會出現約 5% 到 20% 的調整，但投資者仍可伺機布局優質及擁有寬護城河的公司。

針對美國經濟前景和通膨預期，晨星將美國今年 GDP 成長預測由先前的 5.3% 上調至 6.0%，並認為全年通膨率將升至 2.9% 左右，為 2008 年以來的最高水平，不過長期仍會回落至約 2% 的平均水平。

晨星指出，通膨升高歸因於 2020 年疫情帶來經濟衰退及價格壓力；另外，一系列供應鏈方面的問題，例如半導體短缺，亦造成了定價壓力。然而這些短暫因素不會令未來幾年的通膨率達到 2021 年的水平，但勞動力市場緊張情況將令未來幾年的核心通脹率略高於美國聯準會 2% 的目標。