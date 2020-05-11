本週操盤筆記：鮑爾談話、OPEC每月能源展望、中國經濟數據

本週操盤筆記 (0511-0517)

1.Fed 主席鮑爾發表談話：

台北時間週三 (13 日) 晚間 9 點，聯準會 (Fed) 主席鮑爾 (Jerome Powell) 將針對美國經濟現況與展望發表談話，但市場預期，鮑爾還可能在本次談話中向市場釋放 Fed「不會實施」負利率政策，以打退目前利率期貨市場預計 Fed 將在年底降息至負利率之預期。

由於新冠肺炎 (COVID-19) 對美國經濟構成強烈打擊，且美國企業也開始縮減資本支出以保存手中現金，而雖然 5 月美國可望復工重啟經濟，但據聯邦基金期貨利率暗示，Fed 恐怕仍將在今年 12 月利實施負利率，以支持美國經濟成長。

圖片：Zerohedge

2.OPEC、EIA、IEA 發布能源展望報告：

本週包括 OPEC、EIA、IEA 都將發布每月能源市場展望報告，市場預期，在目前全球還未完全解除封城措施的狀況下，油市的需求仍將承受一定壓力，而即使部分國家已經開始復工重啟經濟，但是油市仍須先消耗掉目前高漲的原油庫存，故產油商的減產壓力仍是嚴峻。

在產油商減產可望持續的前景下，OPEC 輪值主席 Mohamed Arkab 上週即表示，2020 年下半年全球範圍內逐步取消封鎖措施，再加上 OPEC+ 已達成減產協議，預期油價將會因此反彈，屆時油價有望「從第三季開始上漲至 40 美元」。

3. 中國召開國民經濟運行狀況發表會：

週五 (15 日) 中國將召開「國民經濟運行狀況發表會」，將公佈中國 4 月工業增加值、4 月固定資產投資、4 月社會零售銷售，市場預期，雖然中國 4 月絕大多數城市已復工重啟，但 4 月經濟數據與去年同期相比，恐怕仍將出現顯著下滑。

另外，由於今年新冠肺炎疫情已嚴重打擊到中國經濟，上週《彭博社》即引述知情人士透露，中國政府考慮取消今年 GDP 年增「6%」的成長目標，該消息人士表示，比起直接宣布 GDP 成長目標，中國當局可能改以描述方式呈現，但目前仍尚未決定。

4. 英國首相強生將發表「解封」初步方案：

英國首相強生將於台北時間週一 (11 日) 發表全國演講，並將宣布初步的「解封初步方案」，據英媒報導，本次「解封初步方案」中最重要的，是英國政府將宣布「疫情警戒系統」，警戒系統分為 5 級，疫情最嚴重為第 5 級，而英國政府會依警戒等級來考量可以放寬那些地區、或是那些封鎖措施，為全國解禁來作鋪路。