高盛：6大因素 S&P 500八月前下看2400點

高盛首席股票策略師 David Kostin 在最新報告預估，標普 500 指數近 3 個月將下跌 18%，至 2400 點。不過他對未來 1 年的股市仍抱時樂觀態度，並維持今年底將至 3000 點的目標價。

反彈欠說服力

Kostin 指出，儘管多頭基金經理對該指數已經從 3 月 23 日的熊市低點反彈了 31% 感到滿意，但仍有 60％的共同基金，在這波反彈中落後給大盤。這是因為投資者普遍存在憂心，認為「害怕錯過行情 (FOMO)」是反彈的主因，在疫情問世前，追高仍有風險。

反映在股市上，美股市場集中度可能是近期最高的，五支最大的股票占標普 500 指數股票市值的 21%，形成股市虛高的假象。例如，標普 500 指數較 2 月 19 日的歷史高點相距 13%，但以中位數股票的交易價格，差距則拉高至 23%。

今年以來，Facebook(FB-US)、蘋果 (AAPL-US)、亞馬遜 (AMZN-US)、微軟 (MSFT-US) 和谷歌 (GOOGL-US) 均實現了正的年回報率，但整體指數的回報率為 - 9%。

這波股市行情中，還隱含著對經濟重新開放的樂觀預期，這也是基於中國及德國所發布的經濟數據。

短空長多的 6 個因素

儘管對標普 500 指數半年、12 個月的走勢看好，高盛卻看壞未來 3 個月的目標價，預測僅為 2400 點。Kostin 列舉了 6 個因素，說明為何這個預測是合理的：

首先，紐約以外地區的 COVID-19 感染率繼續上升。感染曲線在紐約逐漸平滑，但其他地區的新感染病例卻在增加。隨著各州開始放寬封鎖限制，感染病例可能會加速上升。

第二、美國經濟恢復需要時間。經濟復甦將會是斷斷續續的，「所有事情在秋天會變得更好」，這是個樂觀的可能性，卻不應該是雖一的憑藉，並將期待押注在這一點，管理公司也不會抱持此一希望。

第三、第一季銀行貸款損失準備金總額為 460 億美元，而 2019 年全年為 490 億美元。但高盛預測，未來 4 個季度的撥備將達到 1150 億美元。同時，各家公司也停止了實施庫藏，這是過去過去 10 年股票淨需求的唯一來源。庫藏股金額的減少是一件好事，但不利短期走勢。

第四、股利也有風險。為了保持流動性，今年迄今已有 40 多支股票暫停或減少股利。高盛預計，今年的股息將下降 23%，資本支出將下降 27%。

第五、國內政治。距離總統大選還有 6 個月，如果經濟在第 3 季度初走上正常化的道路，投資者的注意力將轉向大選。根據選舉結果，稅法可能會被推翻。如果是這樣的話，2021 年每股收益將下降 19 美元，假設還有人在看基本面，這將使本益比已現在過高的估值再升 15%。

第六、國際政治。投資者可能需要應對美中貿易及戰略發展的變化發展狀況，在 2019 年的大部分時間，這也一直是投資人最擔心的問題。在過去的 1 個月中，美國對此的態度轉為更加強硬。