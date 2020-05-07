大摩：害怕錯過是美股反彈的重要因素 但這不是個好現象

摩根士丹利全球平衡風險控制策主管 Andrew Harmstone 表示，害怕錯失行情的因素，在近期的股市扮演了重要的角色，但這「並不是個好的徵兆」。

美股市場於 3 月摔至近期低點後，於 4 月大舉反彈，標普 500 及道瓊指數均創下自 1987 年 1 月以來，最佳的單月表現。

Harmstone 認為，本次的強力反彈，「害怕錯失 (fear of missing out)」或是傳統意義上的貪婪，明顯扮演重要的角色。但與此同時，表明投資人否認全球經濟實際上正受嚴重損害。

Harmstone 表示，這種情況顯示，人們仍然認為事情很快就會恢復正常，或者恢復到疫情之前的狀態。

全球政府開始逐步放鬆、復工，疫情帶來的限制正在減少，這種前景激發了投資人的樂觀情緒。但 Harmstone 警告，損害的真正程度將在下一階段見到，首先是「實際破產」或是公司被降評，而市場預計對此做出反應。

他表示，波動性仍然很高是一個關鍵的因素，隨著市場每日大幅度地上下波動，1% 的漲跌幅度變得相對較小。

Harmstone 主張，投資人現在需要在尋求增值機會中，保持較低的投資組合風險，選擇防守策略。

Harmstone 認為，採用防禦性策略，的確會讓自己像是錯過了反彈的優勢。但是由於波動性相當高，即使是採用防守，也可能獲得不錯的利潤。

然而，如果反彈結束，投資人卻可能過度暴露於「高度下行風險」之中，而受到傷害。