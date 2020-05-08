〈分析〉美股強彈背景下 大規模倒閉潮恐來臨

新冠肺炎 (COVID-19) 疫情對美國經濟造成了前所未有的衝擊，並導致高達 3 千萬名勞工失去工作機會，但根據高盛統計數據顯示，儘管大部份的經濟數據皆創下有史以來最差的表現，可是截至目前為止，美企申請破產家數的增加幅度卻相對不高。

美企申請破產的增加家數 (圖：Zero Hedge)

然而值得注意的，雖然美國企業尚未出現倒閉潮，但根據信評機構出具的報告顯示，美國企業接下來恐有爆發大規模倒閉之隱憂，此前於 4 月份時，信用評級被穆迪 (Moody) 評為「B3、負面展望」以下的企業家數，已大幅增加至 311 間，高於 2009 年金融海嘯爆發時的高點 291 間。

此外，在被穆迪評為「非投資等級」的企業當中，「B3、負面展望」以下企業的佔比更是攀升至 26.1%，突破了長期均值 14.8%，顯示受到肺炎疫情的衝擊，再加上油價的重挫，導致全球經濟陷入泥沼，亦使得企業的信用風險大幅攀升。

「B3、負面展望」評級以下的企業家數大幅增加 (圖：Zero Hedge)

除此之外，不僅「非投資等級」的企業面臨倒閉的危機，許多仍屬於「投資等級」的企業，亦面臨遭受調降評級至「垃圾等級」的風險，市場預估，這些所謂「墮落天使」的家數將大幅攀升。

由「投資等級」遭調降至「垃圾等級」的企業大幅增加 (圖：Zero Hedge)

為了疏緩疫情對於財務所造成的壓力，美國企業紛紛採取縮減成本的措施，包括削減薪資、資本支出、股利發放的規模，但即便如此，許多企業仍舊難逃債務違約及倒閉的風險。

根據美國銀行統計數據，4 月份的債務違約金額攀升至 170 億美元，此外，亦有大批的借款人被列入違約觀察名單，總計可能違約金額高達 270 億美元。