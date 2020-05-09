〈分析〉Fed史上大寬鬆的政績：美股預估本益比狂飆

美國股市自今年 3 月 23 日來到低點之後，隨著聯準會刺激方案推出，就展開強勁反彈，但隨著這波美股走高，由基本面的觀點，愈來愈多分析師感歎，美股這麼貴，怎麼可能買得下手？

早在 4 月第一週，標普 500 指數的本益比已經升至 19.4 倍，亦即約等同 2 月 19 日 3330 上方的歷史高點，但過了 1 個月，股市非但沒有下滑，還繼續走高。

與此同時，高盛報告指出，全球企業內的預期收益還在下滑，也就是說，預估每股盈餘 (Forward EPS) 在降，但股價在飆，代表著全球股市的預估本益比 (Forward PE ratio) 正加速膨脹。

未來 12 個月預期獲利直線下修 (圖表取自 Zero Hedge)

由於疫情造成經濟封鎖，導致企業 Q2 財測釋放出來的 EPS 大跌，逾半的藍籌股公司甚至不願提供全年財測指引，而這對聯準會 (Fed) 來說，很明顯 Fed 並不在乎股市的本益比是 18、20，還是 25，Fed 的目標很明確，就是在經濟封鎖期間護住市場，直到失業率再次回落至個位數為止。

但 V 型反轉的股市和大幅下挫的企業預估 EPS 相比，Fed 除了讓股市實質上變得更貴之外，並未帶來投資的價值。

本益比還會續揚？(圖表取自 Zero Hedge)

倫敦 Thomas Miller Investment 投資長 Abi Oladimeji 表示，在這波走勢中，「希望」扮演了很重要的角色，但已經令人不安。這個市場定價中有太多潛藏的不確定因素，一旦發生變化，很可能造成劇烈波動。

由於疫情有所緩解，經濟可望逐步復工，拉高了人們的期望，但也使本益比來到明年預期值的 20 倍。法國興業銀行認為，根據近 150 年來熊市反彈的經驗，標普 500 指數在年底時，恐怕要比上週五收盤價再跌 4%。

那斯達克表現與預期 EPS 脫鉤 (圖表取自 Zero Hedge)

資產管理公司 Amundi SA 分析師 Francesco Sandrini 也指出，現在的股價基於一個假設，即市場期待 2021 年企業獲利可以回復到之前水準，而現有的股市衝擊僅僅是暫時性的。

花旗銀行分析師 Matt King 擔心，若總體經濟出現不可預計的衝突，例如企業破產潮可能加速，市場將因此承受更多的痛苦。