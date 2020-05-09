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〈分析〉Fed史上大寬鬆的政績：美股預估本益比狂飆

Fed史上大寬鬆的政績：美股預估本益比狂飆　(圖:AFP)
Fed史上大寬鬆的政績：美股預估本益比狂飆　(圖:AFP)

美國股市自今年 3 月 23 日來到低點之後，隨著聯準會刺激方案推出，就展開強勁反彈，但隨著這波美股走高，由基本面的觀點，愈來愈多分析師感歎，美股這麼貴，怎麼可能買得下手？

早在 4 月第一週，標普 500 指數的本益比已經升至 19.4 倍，亦即約等同 2 月 19 日 3330 上方的歷史高點，但過了 1 個月，股市非但沒有下滑，還繼續走高。

與此同時，高盛報告指出，全球企業內的預期收益還在下滑，也就是說，預估每股盈餘 (Forward EPS) 在降，但股價在飆，代表著全球股市的預估本益比 (Forward PE ratio) 正加速膨脹。

未來 12 個月預期獲利直線下修 (圖表取自 Zero Hedge)
未來 12 個月預期獲利直線下修 (圖表取自 Zero Hedge)

由於疫情造成經濟封鎖，導致企業 Q2 財測釋放出來的 EPS 大跌，逾半的藍籌股公司甚至不願提供全年財測指引，而這對聯準會 (Fed) 來說，很明顯 Fed 並不在乎股市的本益比是 18、20，還是 25，Fed 的目標很明確，就是在經濟封鎖期間護住市場，直到失業率再次回落至個位數為止。 

但 V 型反轉的股市和大幅下挫的企業預估 EPS 相比，Fed 除了讓股市實質上變得更貴之外，並未帶來投資的價值。

本益比還會續揚？(圖表取自 Zero Hedge)
本益比還會續揚？(圖表取自 Zero Hedge)

倫敦 Thomas Miller Investment 投資長 Abi Oladimeji 表示，在這波走勢中，「希望」扮演了很重要的角色，但已經令人不安。這個市場定價中有太多潛藏的不確定因素，一旦發生變化，很可能造成劇烈波動。

由於疫情有所緩解，經濟可望逐步復工，拉高了人們的期望，但也使本益比來到明年預期值的 20 倍。法國興業銀行認為，根據近 150 年來熊市反彈的經驗，標普 500 指數在年底時，恐怕要比上週五收盤價再跌 4%。

那斯達克表現與預期 EPS 脫鉤 (圖表取自 Zero Hedge)
那斯達克表現與預期 EPS 脫鉤 (圖表取自 Zero Hedge)

資產管理公司 Amundi SA 分析師 Francesco Sandrini 也指出，現在的股價基於一個假設，即市場期待 2021 年企業獲利可以回復到之前水準，而現有的股市衝擊僅僅是暫時性的。

花旗銀行分析師 Matt King 擔心，若總體經濟出現不可預計的衝突，例如企業破產潮可能加速，市場將因此承受更多的痛苦。

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