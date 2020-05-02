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〈美股盤後〉五月暗黑開局！川普揚言祭中國關稅 FDA緊急授權瑞德西韋

〈美股盤後〉五月暗黑開局！川普揚言祭中國關稅 FDA緊急授權瑞德西韋 (圖片：AFP)
〈美股盤後〉五月暗黑開局！川普揚言祭中國關稅 FDA緊急授權瑞德西韋 (圖片：AFP)

週五 (1 日) 美中緊張關係升級，美國總統川普向中國追究新冠疫情賠償責任，揚言祭關稅報復，恐慌指數 VIX 攀升，避險情緒濃烈，美元、黃金上漲。

警世箴言「五月賣股走人 (Sell in May and go away)」敲響華爾街警鐘，隨著新的月份開始，投資者急於拋售股票。亞馬遜、特斯拉領跌科技股，晶片股陷入重災區，能源股持續下探，美股四大指數全數收黑。

全球新冠肺炎 (COVID-19) 疫情延燒不斷，截稿前，據美國約翰霍普金斯大學（Johns Hopkins University）即時統計，全球確診數已飆破 320 萬例，死亡數突破 23.3 萬例，美國迄今累計確診數超過 100 萬，死亡人數至少 6.3 萬。

週五 (1 日)  美股四大指數表現：

  • 美股道瓊指數下跌 622.03 點，或 2.55%，收 23,723.69 點。
  • 標普 500 指數下跌 80.03 點，或 2.75%，收 2,832.40 點。
  • 那斯達克指數下跌 284.60 點，或 3.20%，收 8,604.95 點。
  • 費城半導體指數下跌 86.84 點，或 5.02%，收 1,644.40 點。
標普 11 大板塊集體下滑，能源股板塊領跌，其次為非必需消費品和金融板塊。(圖片：Finviz)
標普 11 大板塊集體下滑，能源股板塊領跌，其次為非必需消費品和金融板塊。(圖片：Finviz)

科技五大巨擎全面下跌。亞馬遜 (AMZN-US) 下跌 7.60%；蘋果 (AAPL-US) 下跌 1.61%；臉書 (FB-US) 下跌 1.19%；Alphabet (GOOGL-US) 下跌 2.18%；微軟 (MSFT-US) 下跌 2.59%。

道瓊 30 檔成分股僅沃爾瑪收紅。陶氏化學 (DOW-US) 下跌 7.52%；埃克森美孚 (XOM-US) 下跌 7.17%；聯合技術 (RTX-US) 下跌 5.71%；波音 (BA-US) 下跌 5.42%；高盛 (GS-US) 下跌 3.45%
；開拓重工 (CAT-US) 下跌 4.73%；雪佛龍 (CVX-US) 下跌 2.78%。

費半成份股一片血海。AMD (AMD-US) 下跌 4.79%；美光 (MU-US) 下跌 5.91%；英特爾 (INTC-US) 下跌 4.18%；應用材料 (AMAT-US) 下跌 5.62%；高通 (QCOM-US) 下跌 3.85%；Nvidia (NVDA-US) 下跌 3.25%。

台股 ADR 集體收黑。台積電 ADR (TSM-US) 下跌 3.82%；日月光 ADR (ASX-US) 下跌 2.30%；聯電 ADR (UMC-US) 下跌 2.80%；中華電信 ADR (CHT-US) 下跌 0.87%。

焦點個股與財報消息

川普週五尾盤時表示，美國食品藥物管理局 (FDA) 緊急授權吉利德旗下瑞德西韋使用許可，吉利德 (GILD-US) 下跌 4.82%。

特斯拉 CEO 馬斯克週五推文表示：「特斯拉股價過高」，拖累特斯拉 (TSLA-US) 股價應聲暴跌 10.30% 至每股 701.32 美元

美國眾議院司法委員會指控亞馬遜涉嫌濫用數據，要求亞馬遜 (AMZN-US) 創辦人兼執行長貝佐斯作證。此外，亞馬遜因第一季財報獲利遠遜預期，其股價下跌 7.60% 至每股 2,286.04 美元

亞馬遜第一季財報獲利遠遜預期 (圖片：AFP)
亞馬遜第一季財報獲利遠遜預期 (圖片：AFP)

疫情導致航空旅遊需求萎縮，波音 (BA-US) 週四表示暫時不會尋求政府的紓困資金，反而轉向發行金額達 250 億美元債券，為其史上最大的發行規模，其股價下跌 5.33% 至每股 133.37 美元

埃克森美孚 (XOM-US) 週五盤前公佈 2020 財年第一季財報，Q1 報稅後淨損 6.1 億美元，每股虧損 0.14 美元，為 32 年來首次出現季度虧損，其股價下跌 7.17% 至每股 43.14 美元

蘋果週四盤後公佈 2020 財年第二季財報，營收獲利均優於預期，但未提供第三季財測，週五其股價下滑 1.61%。摩根士丹利仍將蘋果列為首選，預測其服務營收持續增長、5G iPhone 升級週期之下，將在 2021 年實現兩位數營收增長。

經濟數據

  • 美國 4 月 Markit 製造業 PMI 終值報 36.1，預估 36.7，前值 36.9
  • 美國 4 月 ISM 製造業 PMI 報 41.5，預估 37.5，前值 49.1
美國 Markit 製造業 PMI 指數 (圖：IHS Markit)
美國 Markit 製造業 PMI 指數 (圖：IHS Markit)

華爾街分析

新冠疫情重創美國，川普揚言要祭關稅報復中國，白宮經濟顧問庫德洛 (Larry Kudlow) 表示，中國將對冠狀病毒負責之後，中美再次發生衝突的可能性，也將帶給股市壓力。

美國達加斯聯準銀行總裁卡普蘭 (Robert Kaplan） 警告稱，由於新冠病毒的影響，經濟將出現嚴重萎縮。

Sit Investment Associates 投資組合經理 Bryce Doty 表示：「財報仍然是雷區，投資人真的不知道將會發生什麼，因為透明度非常低。」

由於世界各國和美國各州逐漸重啟經濟活動，MRB Partners 策略師 Phillip Colmar 和 Santiago Espinosa 敦促投資者保持謹慎。

Phillip Colmar 和 Santiago Espinosa 表示：「股市的大幅反彈已超出了基本面，為近期悲觀留下 (跌) 空間。各國政府正尋求恢復經濟，但要想安全地復工，並接近以前的產量水準，就需要一系列的醫療突破和廣泛治療。」

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