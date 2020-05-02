川普：吉利德新冠藥物瑞德西韋 已獲得FAD授權緊急使用

美國川普總統週五宣布，食品藥品監督管理局 (FDA) 已批准吉利德科學 (Gilead Sciences) (GILD-US) 治療新冠肺炎的瑞德西韋（Remdesivir）藥物。

川普與吉利德執行長 Daniel O’Day. 一同於白宮發表此消息。

O’Day 向媒體表示，「我們想感謝合作者，是他們將瑞德西韋帶到此階段，也感謝我們之中許多參與者，實際上是看護人。」吉利德公司將捐贈 150 萬瓶瑞德西韋。

吉利德股價因此收斂跌幅，週五下跌 4.8% 至 79.95 美元，但盤後上漲近 2%，市值約 1010 億美元，今年迄今漲幅約 21%。

瑞德西韋取得緊急使用授權 (EUA)，意味瑞德西韋沒有經過與 FDA 批准合格處方相同的審查水準，但即使尚未得到 FDA 正式批准，在取得 EUA 後，醫生可將該藥物用於住院的新冠病毒患者上。

新臨床數據顯示，靜脈注射瑞德西韋後能加速新冠病毒患者康復，接受瑞德西韋治療的患者平均 11 日可康復，比不服用該藥的患者快 4 日康復。由於沒有其他已獲驗證的治療方法，醫護人員更有可能考慮使用瑞德西韋。

Remdesivir （圖：AFP)

AF｛先前治療瘧疾的藥物 chloroquine 和 hydroxychloroquine 也取得 EUA 來治療新冠肺炎，但後來接受治療的患者出現「嚴重心律問題」，FDA 因此發出警告，禁止在醫院或正式臨床試驗場所以外的地方使用該藥物。

研究人員指出，瑞德西韋的副作用可能包括噁心和嘔吐以及可能損害肝臟。