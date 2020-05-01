雪佛龍大砍資本支出 稱獲利前景恐持續低迷

雪佛龍 (CVX-US) 於週五 (1 日) 宣佈，計劃削減 20 億美元的資本支出預算，為該公司在過去 5 週之內，第二次調降 2020 年的資本支出預算。雪佛龍表示，若國際油價持續低迷，則該公司的獲利前景也將難有起色。

在 3 月份時，雪佛龍宣佈削減 20% 的資本支出預算，由 200 億美元下調至 160 億美元，並於週五 (1 日) 宣佈將額外刪減 20 億美元，至 140 億美元。

此外，雪佛龍於週五 (1 日) 亦公佈了 2020 財年第一季的財報，營收報 315 億美元，較去年同期的 352 億美元下滑，但是，受惠於 6.8 億美元的一次性收入，Q1 每股盈餘報 1.93 美元，較去年同期的 1.39 美元增加。

此外，雪佛龍於第一季的石油產量年增 6%，至每日 324 萬桶，創下歷史新高，其中，二疊紀盆地 (Permian Basin) 的產量，則是大幅增加 48%。

但是，由於新冠肺炎 (COVID-19) 疫情造成全球石油需求量萎縮，導致石油價格呈現下滑的趨勢，今年以來，WTI 原油價格已重挫了 70%，並一度跌落至負值。為了減輕油價重挫所造成的衝擊，雪佛龍計劃每日減產 40 萬桶，並淘汰 60% 的鑽油平台。

油價的下跌重創石油產業，導致全球石油業者皆被迫關閉油井及削減支出，並造成該產業失業人口的攀升，IHS Markit 預估，今年美國將近 5 分之 1 的石油生產恐將停滯。

雪佛龍 CEO Michael Wirth 表示，倘若石油市場持續維持低迷的態勢，則公司未來的財務表現也將難有起色。但是，Wirth 預期，油價將於今年第二季降至谷底，隨著經濟的逐漸復甦，石油需求量也將增加，並帶動油價回升。

於週五 (1 日) 台北時間晚上 11 時許，雪佛龍股價下跌 2.97%，報每股 89.11 美元。