火力全開！川普悄悄展開疫苗計畫 要求FDA速批瑞德西韋

吉利德明星藥「瑞德西韋」週三 (29 日) 公布試驗數據取得正面進展，點燃華爾街的希望，美國總統川普要求 FDA 加速批准該藥，與此同時，川普政府正悄悄展開加速研發新冠疫苗的計畫。

全球新冠肺炎 (COVID-19) 疫情延燒不斷，截稿前，據美國約翰霍普金斯大學（Johns Hopkins University）即時統計，全球確診數已飆破 310 萬例，死亡數突破 21.9 萬例，美國迄今累計確診數超過 100 萬，死亡人數至少 5.8 萬。

美國成為新冠疫情最大的震央國，川普政府正為對抗新冠疫情火力全開，川普週三公開要求，美國食品暨藥物管理局 (FDA) 加速批准瑞德西韋作為新冠的治療方法。

川普週三於白宮記者會上表示：「我們希望很快獲得批准 (該藥)，特別那些有效的事情上。」

美國國立過敏與傳染病研究院 (NAID) 主任佛奇說：「瑞德西韋試驗數據帶來相當好的消息，樹立了新的護理治療標準。」

與此同時，《彭博社》引述消息人士報導，川普政府正在悄悄組織一場類似曼哈頓項目式的計劃，以大幅度減少開發新冠疫苗所需的時間。

這項加速疫苗研發的計劃命為「曲率極速行動」(Operation Warp Speed)，在聯邦機構、美軍和生物製藥公司協同合作之下，允許研究人員同時研究多種疫苗。

該計畫有意打破常規的 12 到 18 個月疫苗研發時間表，目標是今年年底盡快提供 1 億劑可用的新冠疫苗。