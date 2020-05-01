一文掌握蘋果Q2財報：沒有財測、擴大回購、5G手機、大中華需求樂觀

蘋果 (AAPL-US) 週四 (30 日) 盤後公佈 2020 會計年度 Q2 財報，營收、每股純益 (EPS) 均超乎華爾街預期，但華爾街研判蘋果 Q3 獲利前景不佳，其盤後股價下跌 2%。

蘋果週四走勢圖

蘋果 2020 會計年度 Q2 財報關鍵數據：

調整後每股純益：2.55 美元，優於預期 2.26 美元

營收：583 億美元，優於預期 545.4 億美元

iPhone 營收：289.6 億美元，優於預期 284 億美元

服務營收：133.4 億美元，優於預期 129 億美元

Mac 營收：53.5 億美元

iPad 營收：43.6 億美元

可穿戴設備、家庭和配件營收：100.1 美元

毛利率：38.4%

未提供 2020 會計年度第三季度財測

蘋果執行長庫克表示：「儘管新冠肺炎帶來前所未有的全球影響，但我們很自豪地宣佈，受服務和可穿戴設備創紀錄營收推動，蘋果本季實現了營收增長。」

蘋果最新營收、每股純益 (EPS) 均超乎華爾街預期。(圖片：AFP)

蘋果財報電話會議焦點如下：

焦點一：疫情衝擊 iPhone 銷量下滑 服務營收神救援

由於新冠疫情衝擊，蘋果 Q2 iPhone 銷量下降 7%，iPhone 營收自去年同期為 310 億美元降至 289.6 億美元。

蘋果歷季營收與毛利表現。(圖片：appleinsider)

服務營收增長彌補這一缺口，其中包括 iCloud、Apple Music 和其他訂閱的服務營收增長 16% 至 133.4 億美元。

蘋果 CFO 梅斯特里 (Luca Maestri) 表示，與去年同期相比，iPhone 第三季表現將比第二季更糟。對於 iPhone 和可穿戴設備部門，我們預計第三季營收將比第二季更差，但在 iPad 和 Mac 上，預計第三季營收將較去年同期有所改善。

焦點二： 蘋果可穿戴部門躋身《財富》 140 強公司

在疫情如此艱難的季度，蘋果可穿戴部門表現依舊亮眼，第二季該部門營收達 63 億美元，高於去年同期 的 51 億美元，優於華爾街預期，並且已超過 Mac (53.5 億美元) 和 iPad (43.6 億美元) 的營收。

蘋果可穿戴部門歷季表現。(圖片：appleinsider)

AirPods、Apple Watch、Beats、Apple TV 和 HomePod 等可穿戴部門已發展到《財富》 140 強公司的規模。

電話會議期間，關於蘋果是否計劃定制其心電圖 (ECG 技術) 協助檢測或管理冠狀病毒症狀，庫克透露，蘋果正在研究與與當前的危機有關的 Apple Watch 增強功能。

庫克稱，這對公司而言是巨大的機遇，也是我們幫助很多人的一種方式，而且我們會繼續這樣做。

焦點三：大中華需求基本已恢復

疫情衝擊了蘋果的供應鍊和銷售，蘋果在大中華銷售額為 94.6 億美元。

蘋果歷季大中華營收表現。(圖片：appleinsider)

庫克表示：「當封鎖於 1 月底生效時，我們看到 2 月份需求急劇下降，3 月份需求有所增加，4 月份甚至改善更多。中國銷售正朝著正確的方向前進。因此，這給我們留下了樂觀的餘地。」

焦點四：蘋果未提供財測，因為無法預測未來

庫克表示，由於新冠疫情造成的不確定性，無法提供 2020 會計年度第三季財測。

庫克解釋：「我們對我們的長期業務充滿信心。從短期來看，很難知道接下來 60 天的狀況，因此由於缺乏可見性和不確定性，我們沒有給出財測。」

庫克坦言：「現在問題是何時門店可重新營業、取消就地庇護令、員工重新回到門店工作並吸引消費者出來？我們無法假裝預測，而是非常坦率地說，我們無法預測未來。」

焦點五： 再花 500 億美元 擴大庫藏股

2019 財年中，蘋果花 671 億美元回購股票，儘管新冠肺炎 (COVID-19) 大爆發，許多企業已暫停執行庫藏股以撙節資本，但蘋果仍如外界預期積極擴大庫藏股。

蘋果週四宣布現有基礎之上，再花 500 億美元擴大庫藏股計畫。此外，蘋果調高的季度派息，自每股 0.77 美元提高至 0.82 美元。目前現金儲備達 1,928 億美元。

焦點六：5G 旗艦手機今年如期推出?

庫克拒絕對此回應，庫克稱，蘋果不會對未來產品置評，但他提到蘋果供應鏈在 3 月底全速運行。