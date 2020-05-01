川普發動報復行動 要求中國賠償新冠疫損

《美國華盛頓郵報》引述消息人士報導，美國多家機構高官週四 (30 日) 召開會議，制定報復中國的戰略，研擬向中國求償數十億美元的新冠疫情損失。

美中關係自長達 2 年的貿易戰以來，又再度降入冰點，全球經濟因新冠疫情陷入重大危機時刻，疫情震央國「美國」有意相中國追究新冠疫情賠償責任，求償金額高達數十億美元。

川普對國家安全局 (NSA)、國防情報局 (DIA)、中央情報局 (CIA) 下達明確指示，調查中國與世衛 (WHO) 是否在疫情爆發初期試圖知情不報，以及中國武漢實驗室是否為病毒爆發的起源。

據報導，美國總統近期向助手發怒，稱中國必須為此次疫情付出代價，並公開提出要求數十億美元的賠償。

川普和美國官員私下討論了各式制定報復中國的初步戰略，其中包括「剝奪中國政府主權豁免權」，目的是使美國政府或受害者能夠起訴中國，要求中國賠償，但法界普遍認為難度極高，這可能需要國會立法才能達成。

川普政府還討論了讓美國取消對中國的部分債務義務，但白宮兩名高級經濟官員排除這個可能性。

然而，其他部門官員警告川普切勿試圖懲罰中國，因為目前中國正運送防疫物資幫助美國。一名匿名高級官員提到：「現在不是合適的時機，(最終) 會有時間去做的。」

川普的政治顧問鼓吹川普加大對中國的報復行動，因為據其民意調查顯示，搖擺州的選民中有高達 51% 的人將新冠大爆發歸咎於中國，而有 24% 的選民歸咎於川普。

川普週三指控中國隱瞞疫情，就是竭盡所能讓他連任失敗。川普週一表示，美國政府將嚴密調查中國應對疫情，將要求比德國 (1490 億歐元) 還來得高的巨額賠償費用。

截稿前，白宮國家安全委員會發言人回應：「我們不對內部討論置評。」

中國政府堅決否認新冠病毒是從武漢實驗室洩漏，堅稱新冠病毒的來源還尚未確定，有可能是美國軍方將其帶到武漢。

科學期刊「自然」(Natrue) 本周刊登報導，若中國得知新冠病毒傳染性的第一時間就據實以告，全球疫情擴散情況就能減少 95%。

全球新冠肺炎 (COVID-19) 疫情延燒不斷，截稿前，據美國約翰霍普金斯大學（Johns Hopkins University）即時統計，全球確診數已飆破 320 萬例，死亡數突破 22.7 萬例，美國迄今累計確診數超過 100 萬，死亡人數至少 6 萬。