三分鐘掌握Fed決策：中期經濟危機 長期零利率 更多工具與刺激措施

聯準會聯邦公開市場委員會 (FOMC) 一如預期在週三 (29 日) 會議後，宣布維持基準利率走廊在 0% 至 0.25% 區間不變，並承諾將竭盡所能動用全部工具支撐經濟，應對新冠肺炎帶來的巨大風險。

根據週三 FOMC 會議結束後發布的聲明與聯準會主席記者會，重點摘錄整理如下：

重點一：3 月 VS. 4 月聲明變化

和上月聲明相比，聯準會更加強調經濟放緩、失業率上升等措詞。

3 月聲明提到：「美國 2 月份就業市場依然強勁，經濟活動溫和成長…」然而，4 月聲明中強調：「經濟活動的急速放緩以及失業率攀升，需求疲軟和油價大跌已抑制了通貨膨脹成長…。」

4 月聲明中，所有 FOMC 委員一致支持本次貨幣政策決議結果，但 3 月聲明中，克里夫蘭聯儲銀行總裁梅斯特梅斯特 (Loretta Mester) 反對維持利率不變，她僅支持降息至 0.5%-0.75%。

重點二：美國經濟前景堪憂

美國第一季度經濟收縮 4.8%，自金融危機以來的最大跌幅，新冠疫情也抹去大蕭條以來的所有工作機會，過去 5 週，美國全國超過 2600 萬美國人申請失業救濟。

最新聲明中提到，這一次的公衛危機將在短期內嚴重影響經濟成長、就業市場和通貨膨脹力道，並對中期經濟前景構成相當大的風險。



鮑爾表示：「我們將看到第二季的經濟數據要比我們看過的任何經濟數據都還糟糕，美國第二季 GDP 將以前所未有的速度下滑，經濟衰退程度和持續時間都極為不確定，這主要取決於控制病毒的速度。」此言淡化了美國經濟 V 型反轉的可能性。

重點三：承諾傾囊而出所有工具

為減緩新冠疫情對經濟的衝擊，聯準會上月將基準利率減至接近零，並啟動了各種計劃，祭出總額 2.3 兆美元的貸款計畫，挹注中小企業和地方政府並收購垃圾債。

聯準會目前已推出 9 項貸款計畫，為銀行、企業和市政當局提供紓困資金，其中四項已進行中，但諸如中小企業貸款專案 (Main Street Business Lending Program) 的時程表尚未釋出。

鮑爾承諾，聯準會將使用所有可用的工具來保持經濟的穩定運轉。

重點四：鮑爾罕見呼籲國會推出更多刺激措施

美國國會迄今已為新冠疫情批准四項刺激法案，上月批准史上耗資最鉅的 2.2 兆刺激法案後，累計美政府已為疫情提撥高達近 3 兆美元紓困資金。

鮑爾警告，即使疫情過去，美國經濟也會復甦乏力，因此需要聯準會和美國政府提供更多的經濟支持。若想實現強勁的經濟復甦，很可能需要所有人提供更多的支援。

鮑爾稱：美國國會需要提供更多的財政刺激措施以助力美國經濟最終復甦，關鍵政策包括「保護勞工、企業和家庭」避免破產，促使企業持續營運，以便他們能夠生產商品，並留住其員工或迅速回聘員工。

鮑爾認為，是時候利用美國強大的財政實力來盡其能支持經濟，立法者擱置聯邦政府赤字激增問題，採取必要措施來對抗疫情。

鮑爾強調：「這些將是關鍵的政策並將付出高昂的代價，但是美國最終將會有一個更強大的經濟，對經濟造成的長期損害也會更小，這是美國國會真正可行的一個關鍵事項。」

重點五：趨向長期保持零利率

聯準會聲明中提到，委員會決定將聯邦基金利率的目標區間維持在 0 至 0.25% 之利率區間不變，委員會並預計將維持這一利率區間，直到確定美國經濟已抵擋住疫情的考驗，並能夠實現就業最大化和物價穩定之目標。

鮑爾強調：「聯準會會耐心等待，不會急於升息。」外界認為這是聯準會暗示長期保持零利率的觀點。

重點六：資產購買

聯準會聲明中提到：「Fed 將繼續擴大購買美國公債和不動產抵押貸款證券 (MBS)，以支持平穩的市場運作，以及將貨幣政策有效地傳導至更廣泛的金融環境。。此外，聯準會的公開市場操作將繼續提供大規模的隔夜和定期回購操作，委員會也會密切觀察市場情況，並適當調整計劃」

鮑爾表示，這些資產購買很大程度上確保市場平穩運行，而將隨著情況的緩和，購買步伐也會有所放緩。