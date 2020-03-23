本週操盤筆記(0323-0327)：3月製造業PMI、歐盟商討疫情、美初請失業金

本週操盤筆記 (0323-0327)

1. 全球各主要經濟體製造業 PMI：

本週調研機構 IHS Markit 將公布全球各主要經濟體製造業 PMI 3 月初值，市場正高度關注美國、歐元區、德國、英國等歐美國家之 PMI 數據，因歐、美的武漢肺炎 (COVID-19) 疫情險峻，估將反應在 3 月 PMI 數據之上。

2. 歐盟峰會改視訊會議討論疫情：

本週四 (26 日)、週五 (27 日) 歐盟將召開的領導人峰會雖然已宣布推遲，但歐盟領導人們仍將透過視訊會議討論疫情發展。

市場預期，歐盟領導人將在會議上進一步討論防堵武漢肺炎疫情的應對之策，並且可能有其他的政策刺激方案出爐。

3. 美國初請失業金人數：

隨著美國的武漢肺炎確診人數突破 2 萬人，且加州、紐約州、康乃迪克州、伊利諾斯州、內華達州、賓州等，先後發布最嚴厲的居家防疫命令，而由於該命令覆蓋了全美近 3 分之 1 人口，故市場預期，這將導致美國的初請失業金申請人數爆衝。

據美銀美林研報預計，本週美國公布的初請失業金人數可能達到 300 萬人，創美國歷史上新高水準，更是 1982 年經濟大蕭條當時水準 70 萬人的四倍之多。

4. 英國央行利率會議：

本週四 (26 日) 英國央行 (BOE) 將召開利率會議，但由於英國央行已於上週四 (19 日) 緊急宣布降息至 0.1%，故本週利率會議市場預期英國央行將不會再予降息。

市場更關注的是，英國央行將於週四 (26 日) 釋出上週四 (19 日) 的利率會議紀要，以觀察英國央行貨幣政策委員們的決策意向及經濟預期。