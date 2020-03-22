〈分析〉美股尚未觸底？估值仍較網路泡沫化、金融海嘯時高

隨著武漢肺炎 (COVID-19) 疫情蔓延，造成市場的不確定性增加，投資人的不安情緒也持續加深，導致美股於近日來面臨沉重的賣壓，並於 10 天之內觸及熔斷機制 4 次，甚至週五 (20 日) 美股已跌破了 2 萬點的整數大關。

隨著美股連日重挫，投資人亦開始觀望美股觸底的時機，並等待逢低進場的機會，而究竟此時美股是否已觸底，也是投資人共同的疑問。

華爾街分析師一般採用預估本益比 (forward P/E)，作為股市估值的依據。儘管武漢疫情日益嚴重，並導致美國經濟陷入衰退的風險攀升，且促使聯準會釋出大規模的寬鬆政策，但是，自 2 月 19 日以來，華爾街分析師對於美企的預估每股盈餘 (forward EPS)，卻僅調降了 3%。

華爾街分析師預估 S&P 500 企業的每股盈餘 (圖：Bloomberg)

分析師對於 S&P 500 企業的預估每股盈餘，由先前的 174 美元調降至 169 美元，若根據此預估值計算，則美股目前的本益比為 14 倍，與 2008 年金融海嘯時的 11 倍相去不遠。

但是，根據歷史數據顯示，美企的獲利於 2001 年網路泡沫化、以及金融海嘯時，分別衰退了 54% 及 92%。因此，分析師在本次的疫情危機中，對於每股盈餘下調的幅度顯得過於樂觀。

假設華爾街分析師將美企的獲利預估值下調 30%，則 S&P 500 整體企業的預估每股盈餘將為 122 美元，而本益比則為 20 倍，顯示美股仍將有持續下探的空間。

若採用股價 / 銷售額比 (price/sales ratio) 來判斷美股的估值，則目前 S&P 500 指數的價格仍較 2001 年網路泡沫化時高出 50%，且較金融海嘯時高出 160%。此外，使用股價 / 帳面價值比率 (P/B) 計算亦得出相同的結論。

S&P 500 指數的股價 / 銷售額比、股價 / 帳面價值比 (圖：Bloomberg)

在武漢肺炎疫情擴大，並導致美股進入熊市之前，美股經歷了史上第二長的牛市，並將估值推升至歷史高點。特別是大型成長型股票，包括：亞馬遜 (AMZN-US)、特斯拉 (TSLA-US)、NVIDIA(NVDA-US)、Netflix(NFLX-US) 等公司的股價皆大幅上漲。而若排除上述大型成長型股票，目前股市的估值則較為接近歷史低點。

大型成長型股票目前估值仍高 (圖：Bloomberg)

而究竟股市何時才會觸底？瑞信分析師表示，在全球股市觸底回升之前，有三個先決條件必須發生：美國政府大規模的財政刺激政策、確診人數的高峰、以及全球製造業採購經理人指數的觸底。

瑞信分析師預估，隨著武漢疫情重創全球供應鏈，各國的製造業景氣將會於 5 月份陷入谷底。

但儘管如此，瑞信仍認為，在疫情獲得控制之後，股市有望呈現「V 型反彈」的趨勢，但在此之前，美國企業的獲利將可能下滑 20%，而 S&P 500 指數則將下探至 2200 點。

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