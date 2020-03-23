遠距工作商機增溫 筆電、網路設備供應鏈受惠

全球面臨著武漢肺炎 (COVID-19) 疫情大流行，為以防疫情擴散，如今有越來越多企業要求員工在家上班，虛擬辦公室的成立推升了筆電和網路設備需求，晶片等零組件供應鏈也因此受惠。

過去一個月來，各國政府和企業不斷建議民眾待在室內，同一時間，全球最大存儲晶片製造商三星電子 (Samsung Electronics) 發布報告稱半導體出口已成長了 20%。

此外，夏普旗下筆電品牌 Dynabook 表示，鼓勵遠距辦公的企業筆電需求相當強勁，日本電氣 (NEC Corp) 稱，該公司透過發展遠距辦公功能，例如功能更強大的嵌入式喇叭，來滿足大多數企業需求。

澳洲電子零售商 JB Hi-Fi 也表示，近幾週來，商業和零售客戶對於疫情所需的必要產品需求加速，例如支援遠端控制設備以及家用電器。

Cape Investment＆Securities 分析師 Park Sung-soon 表示：「在疫情爆發期間，越來越多人在家工作、學習，這讓網路服務需求快速增加，也意味著資料中心需要更大的通道來承載流量。」

一位韓國貿易部官員透露：「雲運算推動了伺服器晶片出貨量，美國和中國遠距工作業務增長也持續在驅動龐大的伺服器需求。」

DRAMeXchange 數據顯示，中國雲基礎建設幫助推升了晶片價格，自 2 月 20 日以來，DRAM 晶片現貨價格已上漲逾 6%。

瑞銀 (UBS) 上週預期，今年第二季 DRAM 晶片的平均合約價將較第一季上漲 10％，其中伺服器晶片漲幅超過 20%，此外該公司還預計 DRAM 晶片供應將在明年第三季前有所減少，伺服器需求在 2020 年和 2021 年都將增長 31%。

不過，疫情導致供應鏈中斷的擔憂也是影響價格原因之一。ITRenew 首席策略長 Andrew Perlmutter 表示：「如今市場上有許多 OEM 和系統集成商對於記憶體需求非常強烈，儘管工廠依舊正常生產，但人們還是特別擔心記憶體供應不足的問題。」

根據工業貿易組織 IPC International 在 3 月 13 日進行一項民意調查顯示，約有 69% 的電子商品製造商表示供應速度平均將延遲三週，接受調查的廠商中有半數預期業務將在 7 月恢復正常，將近四分之三認為至少要等到 10 月。