IC Insights：美國穩居半導體營收市占龍頭 台灣位居第四

IC Insights 最新調查顯示，在全球整合元件廠 (IDM) 半導體營收比重 51%，以及無晶圓廠 (fabless) 半導體營收比重 65% 的推動下，2019 年美國企業依舊主導全球半導體市場營收，台灣則排名第四。

根據 2020 年《The McClean Report 》，美國企業以 55% 市佔率領先全球，其次為南韓企業的 21%，以及歐洲企業的 7%，台灣則以無晶圓廠優勢位居第四，IC 市佔率達到 6%。

(圖：IC Insights)

細部來看，南韓和日本企業在無晶圓廠 IC 領域實力較為薄弱，分別僅佔 1% 和 2%，台灣和中國企業則是 IDM 領域市占明顯較低，分別為 2% 及不足 1%。總體來說，美國企業無論是在 IDM，還是無晶圓廠的市佔表現皆較為平衡，因而帶動整體 IC 市場的亮眼表現。

2019 年由三星 (Samsung) 和 SK 海力士 (SK Hynix) 為首的南韓企業營收下挫 32%，南韓 DRAM 和 NAND flash 記憶體 IC 營收因此顯著下滑，為所有國家 / 地區中表現最差；另外，值得一提的是，南韓企業營收增速在 2018 年時還是全球第一。

(圖：IC Insights)

2019 年僅有中國、歐洲、台灣和美國企業營收跌幅低於去年整個半導體產業的平均，日本和南韓分別以 - 24% 和 - 32% 大幅落後。

在 2019 年經歷營收急劇下滑後，多數人認為半導體產業將在 2020 年實現強勁復甦。事實上，今年 1 月的營收是符合強勁復甦預期的，1 月全球半導體營收年增率高達 79％。IC Insights 當時預估今年半導體市場將成長 8％。

儘管如此，近月來隨著全球武漢肺炎 (COVID-19) 疫情大爆發，IC Insights 認為在疫情延燒下，2020 年全球半導體產業前景仍然充滿不確定性，機構也將在審視情況後，重新評估 2020 年的產業營收預期。