投資人信心不足 美股道瓊期貨又見900點下挫

美股期貨亞洲週四 (19 日) 早盤一度走高之後，仍不敵市場恐慌情緒，在台北時間 10:00 之後跌勢加劇，道瓊電子盤跌點一度突破 900 點。

至台北時間 11:05，道指期貨下挫 975 點，跌逾 4.5%，標普 500 期貨及那斯達克 100 期貨，分別下挫 118 及 292 點。

美股期指持續重挫

歐洲央行週三宣布緊急購債計畫，將部署 7500 億歐元 (8190 億美元) 購買證券以支持歐洲經濟，持續至 2020 年底，對象包含政府債券等各類資產，一度助美股期貨由黑翻紅。

但亞洲股市開出後一片慘綠，南韓股市領跌，跌幅超過 5%，港股也下挫 2.38%。澳洲原本上漲 2%，但在發布經濟數據，表明失業率達到 5.1% 之後，也轉為下跌。

最慘的則是休市兩天的菲律賓股市，菲律賓因疫情原因，宣布暫停金融市場兩天，但今天開市後賣壓出籠，開盤不久就達到 12% 的熔斷，當地時間 10 點之前跌幅高達 24%。

美債的情況也令人憂心。10 年期美債殖利率週三攀高 22 點，至 1.18%，在股市下挫時期，殖利率持續不按常理上升，而價格下挫。

避險基金經理 Bill Ackman 認為，如果聯邦政府不再加緊作為，疫情仍將繼續重擊美國經濟，打擊美國製造業及出口，最終傷害 GDP 成長。